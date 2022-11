Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, apoya a su marido pero admite: 'Hay un gran dolor en mi corazón'

Alicia Peña Ahumada, mujer de Jorge Pérez, ha querido zanjar todo lo que se está hablando sobre su marido y Alba Carrillo con un comunicado en el que muestra su apoyo al exguardia civil. La coach, que ya había reaccionado a la traición de su marido con la modelo, ha asegurado que a pesar de que su chico se ha equivocado y le ha faltado al respeto con su actitud todo lo que están comentando y sacando sobre la relación entre los colabordores de Ya es mediodía que se salga de los vídeos publicadados no es verdad. "No ha habido beso ni nada de lo que están diciendo. Han jugado con las imágenes para que así sea. Todas las barbaridades son mentira", ha escrito Alicia que, no obstante, asegura: "Hay un gran dolor en mi corazón".

"Somos luz, somos familia, somos valores que a la oscuridad, a los malvados… a los que no lo tienen, les hace daño y esto es lo que tenemos que pagar… Lo digo como una esposa que sí, que le ama, que le quiere con locura, y que tiene que trabajar el perdón y la relación con él, ya que ahora mismo está todo muy reciente, ha continuado diciendo la mujer de Jorge, que además ha asegurado que sabe perfectamente lo que ocurrió durnte la fiesta de la productora del programa de Mediaset y que nada tiene que ver con las "barbaridades" que muchos están diciendo en los diferentes formatos de la cadena. "Él se equivocó al no irse y apartarse, era su responsabilidad, pero creo que su arrepentimiento y perdón que ha mostrado, valdría ante una 'sociedad con valores' y que él tiene que volver a recuperar y trabajar", ha añadido.

Además, Alicia ha explicado a todos sus seguidores que tras 12 de años de relación con Jorge, una historia preciosa en la que se prometieron amor eterno, han formado una familia (tienen cuatro hijos en común) que ha pasado por otros momentos y desafíos dolorosos "como cualquier matrimonio". "El amor todo lo puede y esto aquí para apoyarle y él para apoyarme a mí para poder seguir construyendo ese amor eterno e incondicional que basados en valores como la alegría, la tristeza, el perdón y el arrepentimiento. Son todo enseñanzas que tenemos que aprender y superar en este plano terrenal. Esto es la vida y es lo que predico y aplico a la mía", ha dicho Peña.

Pero Alicia también quiere mandar un mensaje a todos aquellos que intentan hacerles daño porque no entiende que esa "oscuridad" sirve a la luz y a ellos como pareja. "Esto nos hará mejores y más grandes para así dar más a este mundo al que tanto amor verdadero le falta", ha concluido.