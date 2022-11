De su paso por la Guardia Civil a su trayectoria televisiva: todas las facetas de Jorge Pérez

Jorge Pérez está de actualidad tras ser protagonista de varios vídeos en los que aparece en actitud muy cariñosa con Alba Carrillo durante la fiesta de la productora de televisión en la que ambos trabajan, actitud que ha supuesto "una falta de respeto grave por mi parte" hacia su mujer, Alicia Peña, tal y como él mismo ha asumido. Estos días están siendo especialmente complicados tanto para él y su familia, como para Alba Carrillo y el arrepentiemiento de ambos es un hecho que se han encargado de transmitir. El tertuliano es consciente del trabajo que tiene por delante de reconquistar a su mujer y de dar prioridad a los cuatro hijos que tienen en común -Mario (8), Martina (6), Marcos (3) y el pequeño Marlon- y tiene claro que no va a desaprovechar esta oportunidad que Alicia le ha brindado tras su equivocación. Analizamos el recorrido que ha llevado a Jorge desde el cuerpo de la Guardia Civil a copar titulares.

VER GALERÍA

Ana Rosa Quintana lanza una advertencia tras lo ocurrido con Alba Carrillo y Jorge Pérez en la fiesta de su productora

La trayectoria de Jorge Pérez está muy lejos de ser la habitual de cualquier colaborador televisivo. Natural de Reinosa, Cantabria, y amante confeso del ejercicio, la lectura y el tiempo en familia, se dio a conocer en 2018 a través de una campaña que la benemérita lanzó para concienciar a la población sobre la importancia del trabajo de la Guardia Civil. En aquel llamamiento emitido en Twitter aparecía una imagen suya que terminó por adjudicarle el apodo de "el Guardia Civil más guapo de España". Fue a raíz de aquello cuando comenzó a dar sus primeros pasos en televisión y cuando decidió fichar por una agencia internacional de modelos.

VER GALERÍA

Dos años más tarde, en 2020, recibe una inolvidable llamada: el equipo de Supervivientes quiere que participe en el formato pese a ser uno de los personajes menos conocidos, oferta que él acepta sin saber hasta qué punto aquella aventura le cambiaría la vida. Su paso por Honduras duró tres meses y culminó con el premio de 200.000 euros, una recompensa a los valores que demostró en cada prueba y durante la convivencia y a la sencillez que le caracteriza, Todo ello le hizo merecedor del podio, al que también optaba Ana María Aldón como segunda finalista y a la que batió con el porcentaje más alto de la historia del concurso, con más del 80% de los votos. Los Cayos Cochinos también fueron testigos del nacimiento de su bonita amistad con Rocío Flores, con quien desarrolló una gran complicidad y a la que ha apoyado sin descanso en sus posteriores polémicas familiares.

VER GALERÍA

Aunque en todo momento ha dejado claro que la carrera como Guardia Civil es su verdadera vocación, la popularidad le impulsó a alargar una primera licencia que pidió y a solicitar una excedencia del cuerpo, tras la que dio un sustancial giro profesional: "Estoy abierto a todas las puertas que se presenten siempre y cuando estén acorde a como soy yo. En el modelaje me siento muy cómodo y en televisión, donde he ido, me han tratado muy bien", explicó.

Continuó con su nueva faceta profesional en el plató de Ya es mediodía, espacio que le acogió con los brazos abiertos y en el que debutó comentando la crónica rosa junto a la presentadora Sonsoles Ónega y otros colaboradores, entre los que se encontraba Alba Carrillo. Más tarde, fue elegido para presentar, junto a su esposa, las Campanadas en la televisión cántabra: "Empezamos el año con fuerza y orgullosos de dar las Campanadas en esta tierra que tanto nos gusta", expresó entonces a sus seguidores.

VER GALERÍA

A raíz de sus frecuentes apariciones, se lanzó a compartir opiniones en otros espacios televisivos como Ya son las ocho, Pesadilla en el Paraíso, Fiesta, Tierra de Nadie, Conexión Honduras o los debates de Secret Story. Y, entre tanto compromiso laboral, decidió trasladar su domicilio a Madrid, ya que su residencia habitual estaba, hasta este pasado verano, en su tierra natal. Desde allí continúa vinculado a su pasión, pues compagina sus apariciones en la pequeña pantalla con su trabajo como docente de pruebas físicas a opositores de la Guardia Civil en una conocida academia.

VER GALERÍA

2022, un año de luces y sombras para Jorge y su familia

2022 ha sido un año muy importante para Jorge, y es que, además de su mudanza a la capital, ha dado la bienvenida al mundo a su cuarto hijo, Marlon, que nació “sano y guapísimo”, como él mismo contó días después, cuando su mujer, de profesión escritora y coach motivacional, todavía se recuperaba del parto. Sin embargo, no todo han sido alegrías, pues también tuvo que despedirse de una de las personas más importantes de su vida: su querido padre, que falleció en junio dejando una huella imborrable en su corazón. Por si esto no fuera suficiente, también vio peligrar su integridad física cuando un camión le intentó adelantar y casi lo saca de la carretera. Por fortuna, pudo salvar la situación al intervenir con rapidez y no hubo que lamentar nada más que el susto.

Ahora le toca afrontar las consecuencias del episodio "que nunca debió suceder" con Alba Carrillo y que ha calificado como su error más doloroso: "Debí saber parar o irme, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso, más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con la música demasiado alta", ha revelado.

VER GALERÍA