Ana Rosa Quintana lanza una advertencia tras lo ocurrido con Alba Carrillo y Jorge Pérez en la fiesta de su productora

Nunca una fiesta había dado tanto que hablar. El pasado viernes la productora de Ana Rosa Quintana, 'Unicorn', reunía a todos sus empleados en el centro de Madrid para celebrar la Navidad. Entre los asistentes se encontraban Alba Carrillo y Jorge Pérez, colaboradores de Ya es mediodía. Los dos tenían muchas ganas de pasárselo bien, según dijeron al llegar, y acabaron convirtiéndose en noticia por el acercamiento que tuvieron durante toda la velada. Sus gestos de complicidad fueron grabados y las imágenes han generado un gran debate en Mediaset.

La propia Ana Rosa ha compartido su opinión sobre lo ocurrido. "Yo estuve y no me enteré de nada", ha dichoo. "A ver... que la noche le confunde a mucha gente, tampoco hay que darle más bombo. Bueno bombo... no sé yo si es la palabra", ha añadido entre risas.

Tras este comentario, la presentadora se ha puesto más seria para centrarse en aquellas personas que hicieron los vídeos y los difundieron después. "Esto es una fiesta de compañeros y amigos y no se debe grabar a nadie para que todo el mundo esté a gusto", ha señalado. "A mí, como presidenta de esta compañía, no me gusta que se grabe en una fiesta privada, no me gusta, y los que lo han hecho que no lo vuelvan a hacer. No voy a preguntar nada, pero que no lo vuelvan a hacer más porque sino en la próxima fiesta que la gente deje los teléfonos fuera", ha advertido.

Jorge Pérez dice 'basta'

El ex guardia ha emitido un comunicado tras las polémicas imágenes con Alba Carrillo. "He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido. Debí saber parar o irme ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con música alta", ha dicho. "Nunca debí permitir que la complicidad pícara, o divertida que mostrábamos en televisión traspasara las pantallas, dando lugar a un peligroso juego, en el que sin haber pasado nada, nos hemos quemado", ha reconocido. Según ha señalado, su "absoluta prioridad es estar con mi mujer, proteger a mi familia, y recuperar la cordura ante toda esta situación".