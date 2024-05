Anne Igartiburu, presentadora del programa, ha salido en defensa del deportista Alba Carrillo desvela el momento más difícil de su vida: 'Tuve depresión por culpa de Feliciano, mi madre me tenía que dar de comer con una pajita' La colaboradora ha hablado con nunca de su relación con el extenista en el programa de TVE donde colabora

Alba Carrillo y Feliciano López se dieron el ‘sí, quiero’ el 17 de julio de 2015 en Toledo. Sin embargo, su historia de amor no tuvo un final feliz y sus caminos acabaron tomando rumbos distintos tan solo once meses después de pasar por el altar. Un divorcio que no se produjo en términos amistosos, tal y como se ha podido comprobar en las declaraciones que la modelo ha ido dando en los últimos años.

Recientemente, la maniquí volvió a demostrar sus desavenencias con su exmarido ante los micrófonos de Europa Press. “Hay personas que no se merecen que tengas buenas palabras para ellos”. De la misma manera, Alba aseguró que el extenista toledano se seguía enfadando cuando la preguntaban por ella, e, incluso, puso en duda su capacidad como director del torneo Mutua Madrid Open.

Unas confesiones que no han gustado a Anne Igartiburu, amiga del deportista y presentadora de D’Corazón - espacio de TVE en el que colabora Alba Carrillo. Por ello, ha querido salir en defensa de Feliciano. “Alba, por favor, ¿qué necesidad tienes tú de decir estas cosas?”, le ha preguntado la periodista durante la emisión del programa.

La que fuese participante de Supervivientes ha querido zanjar esta discusión asegurando que es su manera de desahogarse por los malos momentos que vivió tras su ruptura. “Escúchame, lo siento, porque sé que le tienes mucho cariño. De verdad, te juro que me duele porque sé que es tu amigo y te tengo cariño. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con una pajita, mi hijo tuvo que ir al psicólogo y todo lo que pasó, no estabais ninguno. Así que yo voy a seguir riéndome todo lo que pueda”.

Anne, por su parte, ha entendido la postura de Alba Carrillo. Sin embargo, la presentadora piensa que las críticas de la colaboradora le causan indiferencia al cuatro veces campeón de la Copa Davis. “Bueno, si a ti te sirve de terapia, pero creo que a él le entra por una oreja y le sale por otra”. Una afirmación con la que la hija de Lucía Pariente no está de acuerdo. “No, tanto no”.

Un momento sentimental complicado para Alba Carrillo

A pesar de que Alba Carrillo siempre se ha querido mostrar fuerte y optimista ante los problemas, tras su reciente ruptura con Álex Coves - cuyo noviazgo se hizo oficial a finales de 2023- la modelo ha reconocido que está teniendo que hacer frente a una época delicada. “Bien no estoy. Cosas que pasan. No ha sido una cosa tormentosa, ni nada de eso, pero ha sido complicado”, explicó hace dos semanas en el plató del ya mencionado programa de entretenimiento del ente público.

