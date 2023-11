El recuerdo que Alba Carrillo todavía guarda de su matrimonio con Feliciano López: 'Ni muerta me iba a deshacer' La modelo y el tenista se dieron el ‘sí, quiero’ el 17 de julio de 2015 y once meses después se conocía su separación

Alba Carrillo ha mostrado a sus seguidores el último recuerdo que guarda de Feliciano López. El final de un matrimonio suele ser un momento complicado para las personas que lo viven. Sin embargo, la modelo ya ha superado esa fase y se lo toma con humor. La colaboradora de televisión y el tenista rompieron su relación a los once meses de estar casados, concretamente en junio del año 2016. En el plano profesional, la concursante de Supervivientes 2017, se encuentra atravesando un bache tras su salida de Telecinco.

La gran fiesta de Alba Carrillo por el 12 cumpleaños de su hijo Lucas, a la que también ha ido su hermanito Hugo

“Tip para recién casados: no grabéis la vajilla con vuestras iniciales”, ha escrito Alba Carrillo, entre risas, mostrando el recuerdo que aún mantiene de su matrimonio con Feliciano López y del que no quiere desprenderse. Se trata del juego de platos que le regalaron cuando se casó con el tenista, en el cual aparecen grabadas las iniciales de la pareja: A y F. “Ni muerta me iba a deshacer de esta vajilla”, ha continuado confesando la colaboradora. Estas letras han dejado de tener el significado que tenían en el primer momento en el que llegaron a su vida y ahora lo recuerda muy feliz: “Para mí es: Alba (está feliz)”, ha dicho la exmujer del tenista. Además, también ha querido mostrar otra de las piezas decorada de forma artesanal: “Es que es una pocholada. Platitos, cada uno diferente, pintados a mano”, ha terminado relatando a sus seguidores.

Alba Carrillo sigue adelante con sus planes para ser madre sola

La efímera relación de Alba Carrillo y Feliciano López

La pareja duró menos de once meses casados. Se dieron el ‘sí, quiero’ el 17 de julio de 2015, pero por motivos profesionales de Feliciano López, no pudieron celebrar hasta cuatro meses después su luna de miel, en el Caribe. Durante el tiempo que estuvieron juntos, vivieron una relación con la distancia como protagonista, pero ambos encontraron en las redes sociales, el motivo para seguir adelante. El tenista, cada vez que celebraba una victoria con sus seguidores, compartía una imagen acompañada del hashtag, “Marriage works”-el matrimonio funciona-, desafiando así la “maldición” que dicen que recae sobre los tenistas casados.

El divertidísimo viaje de Alba Carrillo y Anabel Pantoja en Cancún ¡con mucho baile y percance incluido!

Al cabo de once meses, la pareja decidió seguir caminos diferentes y terminar con su relación. El tenista optó por guardar silencio y no desvelar los motivos de la ruptura, pero Alba Carrillo manifestó en varias ocasiones, que había descubierto una deslealtad por parte del que había sido su marido: “Intenté acallar los rumores y salir al paso porque era lo que tocaba, luchar por mi relación, pero obviamente esas fotos no me gustaron y me han hecho daño”, confesó en una entrevista en exclusiva para la revista ¡HOLA!, a los pocos días de anunciar su divorcio.

Alba Carrillo reaparece en televisión y se pronuncia sobre su salida de Telecinco: 'Están haciendo cambios... a peor'

Han sido muchos los años en los que Alba no ha tenido ni un adjetivo bonito para el que fue su esposo. A pesar de ello, a medida que ha ido pasando el tiempo, la colaboradora ha dejado a un lado el descontento que sentía por él y parece haber empezado a tomárselo con humor. La modelo ha intentado rehacer su vida amorosa con varias relaciones, pero en este momento está soltera. Por otro lado, Feliciano está felizmente enamorado de su mujer Sandra Gago, con la que se casó en 2019, como ya adelantó ¡HOLA! en exclusiva.