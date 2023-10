Alba Carrillo sigue adelante con sus planes para ser madre sola

Hace justo dos años Alba Carrillo anunció su intención de ampliar la familia. "Quiero volver a ser mamá y probablemente sea sola", dijo en Ya es mediodía, el programa de Telecinco en el que colaboraba. Su intención era quedarse embarazada a principios de 2022 "por inseminación artificial con un donante anónimo". Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella y no pudo cumplir su deseo en aquel momento. Pese a ello, la madrileña sigue adelante con su decisión y ahora ha dado más detalles sobre su futura maternidad.

"Acabo de salir del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que es donde nació Lucas y donde congelé mis óvulos cuando tenía 34 años. He venido porque ya han pasado los dos años de criopreservación de ovocitos y tenía que renovarlo. Es bianual o anual, como tú quieras, yo los he dejado criopreservados dos años más", ha explicado a todos sus seguidores con total naturalidad.

La modelo, de 37 años, todavía no tiene prevista la fecha exacta para iniciar el proceso de su segunda maternidad, ya que se encuentra inmersa en la promoción de su libro, Lista para la vida. Por este motivo, considera que "congelar los óvulos es una opción superinteresante para las mujeres porque nos da la libertad". "Poder elegir es libertad. Nos da la opcion de tomar decisiones respecto a nuestra carrera laboral, al amor y a la maternidad" en un momento dado. "Es algo absolutamente normal, sencillo, y hay que desdramatizar este tipo de cosas", ha expresado.

Ante las dudas surgidas sobre lo que hará con sus óvulos si finalmente no los utiliza, Alba ha dicho que donarlos le parece la decisión más acertada. "Creo que yo haré eso. La gente me dice: '¿Y cómo vas a tener luego por ahí hijos sin saber que los tienes?'. No, es que yo no sería la madre, yo sería una donante y la madre será la persona que decidida utilizar esos óvulos. Eso tiene que quedar claro en la mente de las personas", ha argumentado. "Igual que si yo decido inseminarme. El donante no será el padre de mi hijo en ningún caso sino que será la persona que ha dado su semen, pero no es el padre, es un donante", ha matizado.

Por último, la colaboradora ha trasladado a sus fans la conversación que ha tenido con el ginecólogo de Reproducción Asistida que lleva su caso. "Le he estado preguntando que qué sería mejor y me ha dicho que en el momento en que decida analizaremos toda la situación. Él sabe que es sin padre, sería con un donante, pero ya analizaremos mi situación en ese momento y veremos si utilizamos mis óvulos o si directamente me inseminan", ha declarado.