El motivo por el que Alba Carrillo estaría dispuesta a ‘perdonar’ y volver a Telecinco

A pesar de que en el pasado tuvieron sus más y sus menos, Alba Carrillo (37) y Marta Castro (39) son grandes amigas en la actualidad. Buena muestra de ello, es que la modelo ha hecho un alegato en favor de la influencer, puesto que su continuidad en Gran Hermano VIP 8 pende de un hilo. “Aunque yo no veo ese programa ni nada de lo que echan en esa cadena, por favor, vamos a salvar a Marta que yo quiero que gane mucho dinerito para su niño”.

De la misma manera, la concursante de Supervivientes 2017 ha querido justificar algunos de los comentarios controvertidos que Marta ha hecho este mes y medio en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid), como, por ejemplo, decir que Asturias huele a vaca. “Marta habrá metido la pata con alguna de las cosas que ha dicho, pero es normal porque tiene 24 horas al día un foco sobre ella. Todos los que hemos estado en un reality show hemos dicho o hecho alguna cosa que no debemos. Somos seres humanos y nos equivocamos algunas veces”.

Una defensa que la maniquí ha finalizado haciendo una peculiar promesa a su extensa comunidad de seguidores. Alba ha asegurado que si sus fans salvan a Marta para que esta pueda estar en la gran final del concurso, ella está dispuesta a volver a pisar las instalaciones de Telecinco. “Si llega a la final, escuchadme lo que os estoy diciendo, me voy con una pancarta a la puerta de Mediaset. Y si no me echan, me quedo en el público para darle un abrazo a Marta, fijaos hasta dónde puedo llegar”.

Hay que recordar que la relación de Alba Carrillo con este grupo mediático es de lo más tensa después de que en el mes de abril la cúpula directiva de Mediaset no renovara su contrato. Según pudo saber el diario La Razón, el problema es que la productora Unicorn Content (que es la encargada de realizar la tertulia social de Ya es Mediodía de la que Alba era colaboradora) no llegó a un acuerdo con la cadena para dar continuidad a la exmujer de Feliciano López.

Una decisión con la que la hija de Lucía Pariente se mostró muy en desacuerdo. “Están haciendo cambios, pero a peor porque siempre se puede ir a peor. Están tirando todo lo bueno y se están quedando con todo lo malo”, expresó durante una entrevista en el exitoso programa de televisión gallega Land Rober-Tunai Show. Eso sí, este inesperado despido le ha servido para dar un giro de 180º grados y embarcarse en una aventura literaria. Alba acaba de publicar su primera novela: Lista para la vida. Un libro en el que la modelo abre su corazón para reflexionar sobre temas muy diversos como el amor, las amistades o la maternidad. Todo ello sazonado con el punto de humor e ingenio que siempre la ha caracterizado.