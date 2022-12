La significativa reacción de Feliciano López al mencionarle a su ex, Alba Carrillo

Loading the player...

El nombre de Alba Carrillo ha ocupado unos cuantos titulares recientemente debido a su polémica relación con Alba Carrillo. No es de extrañar por tanto que a Feliciano López, en su última aparición, le hayan mencionado el nombre de su expareja. La modelo y el tenista vivieron un romance que comenzó a principios de 2013 y finalizó en 2016, apenas once meses después de su boda, celebrada el 17 de julio de 2015. Desde entonces, han atravesado varios momentos de tensión con problemas judiciales incluidos, y ella llegó a manifestar su alegría por no tener que volver a verle. Al preguntar sobre Alba a Feliciano durante la gala de los Premios Esquire Hombres del Año 2022, a la que ha acudido con su mujer Sandra Gago, su reacción ha sido de lo más significativa. Dale al play y no te lo pierdas.

