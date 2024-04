Alba Carrillo anuncia su ruptura con Álex Coves: 'Bien no estoy, cosas que pasan'

Alba Carrillo, ex participante de Bake Off: Famosos al horno, ha anunciado el desenlace de su historia de amor con Álex Coves, después de poco más de cuatro meses de relación, en una entrevista para D Corazón. Su romance se desveló a finales de 2023, cuando la carismática influencer compartió un emotivo resumen de su año, revelando al mundo su nuevo amor.

Aunque la pareja había mantenido cierta discreción sobre su relación, compartiendo solo atisbos de su felicidad a través de escapadas románticas y entrevistas, parece que el amor ha llegado a su fin de manera prematura. Durante una charla sobre divorcios en el programa, los colaboradores notaron un cambio en la expresión de Alba y, ante las preguntas insistentes, no pudo ocultar la verdad y confirmó la ruptura con Álex.

El viaje al paraíso de Alba Carrillo con su chico entre playas de ensueño ¡y muchos monos!

Con una mezcla de sinceridad y desilusión, Alba expresó su cansancio con las relaciones amorosas y dejó entrever que, al menos por el momento, el amor no está en sus planes. "No, bien no estoy. Cosas que pasan... Estaba súper feliz. No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada" afirmaba.

Este no es el primer momento en que Alba abre su corazón sobre su vida amorosa. En una entrevista pasada en Plano General compartió sus experiencias y reveló su tendencia a enamorarse de las cualidades positivas de todas las personas, lo que ha llevado a varios fracasos sentimentales en su camino: “Me enamoro de todos porque siempre veo cosas buenas en todos los seres humanos”.

Alba Carrillo comparte el primer beso con su nuevo novio, Álex Coves, en una escapada de ensueño

Además, Alba abordó los prejuicios que ha enfrentado como modelo, destacando su deseo de ser reconocida por su personalidad y valores más allá de su belleza física. Aunque reconoce que en ocasiones no ha sido completamente auténtica, sigue adelante con su búsqueda de amor y realización personal. “No me han dado oportunidad muchas veces, esperan de mí lo mínimo. Y ya está, es mona, la ponemos ahí y con que sonría nos vale".

En medio de este nuevo capítulo en su vida amorosa, Alba sigue demostrando su autenticidad. Aunque el amor le haya jugado una mala pasada, su deseo de encontrar la felicidad genuina sigue siendo su guía.