Alba Carrillo cuenta los detalles sobre su nueva ilusión, ¿dónde se conocieron? ¿Cómo es su chico?

Alba Carrillo ha comenzado el 2024 con altas dosis de "azúcar" en su vida, como ella misma ha reconocido. La modelo sorprendió al revelar, en un vídeo en el que hacía balance del pasado año, su relación con Álex Coves, quien le "vuelve loca". En realidad, no era un romance tan nuevo, ya que, según ha confesado ahora, lo suyo comenzó en verano. Alba ha acudido a la presentación de Bake off: famosos al horno y allí ha contado todos los detalles sobre su nueva ilusión. Ha explicado cómo es su chico y cómo avanza su relación, pero también ha respondido a las críticas y ha recordado que no pierde de vista sus planes de volver a ser mamá. Dale al play y no te lo pierdas.

