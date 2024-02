María José Suárez habla por primera vez de su complicada ruptura con Feliciano López

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez han coincidido por primera vez en un plató de televisión. Hace una semana, el jinete concedió una entrevista en la que habló de los aspectos más importantes de su vida, destacando a Anna, la hija que tuvo fruto de una relación esporádica con Mercedes Barrachina Martínez. Una semana más tarde, Álvaro ha vuelto al programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, pero no lo ha hecho solo, sino acompañado de su novia, María José Suárez. Ambos han hablado de su sólida relación, pero lo que más ha llamado la atención han sido las declaraciones de la que exMiss España sobre su ruptura con Feliciano López.

La relación llegó a su fin después de experimentar la pérdida de un embarazo, tras atravesar diversos vaivenes y desencuentros. “En mi etapa con Feliciano lo pasé muy mal. Los dos estábamos que ya no sabíamos cómo ponerle fin, era una cosa tremenda y también tuvo que ver el hecho de estar los dos tan expuestos mediáticamente”, ha confesado María José Suárez en ¡De viernes!. "No, éramos jóvenes y era una relación muy pasional. Él era un crío, tenía veinticuatro años, yo treinta. Con veinticuatro años… ¿me entiendes?", ha añadido, mostrando que ambos no estaban en el mismo punto personal. Cabe recordar, que al recibir la noticia de su embarazo, ella reveló al tenista que esperaba, pero este le confesó que no buscaba ese tipo de compromiso con ella, sumiendo a la que anteriormente ostentaba el título de Miss España en la desolación.

Sin embargo, más allá de sus diferentes relaciones, María José se encuentra muy enamorada de Escassi. Pese a ello, tras más de dos años y medio de relación, la pareja aún no ha tomado la decisión de pasar por el altar para afianzar los cimientos de su amor. "Estamos muy bien así, pero está todavía en cuarentena, no te creas que esto va a ser de la noche a la mañana", ha revelado María José Suárez, confirmando que es ella la que aún no está preparada para volver a vestirse de blanco. “Yo ya me había casado en 2018, tuve al niño… Poquito a poco”, ha añadido la modelo, argumentando la decisión que ha tomado por ahora. María José Suárez ha expresado su deseo de tomar las cosas con tranquilidad. Si en este momento su relación se encuentra en un estado satisfactorio, prefiere mantener las cosas como están y continuar siendo felices de esta manera. Sin embargo, no descarta de manera definitiva la posibilidad de contraer matrimonio en el futuro con su novio.

A pesar de que por el momento no se escuchan campanas de boda, el jinete no ha querido perder la ocasión de sorprender al amor de su vida en pleno directo. Instantes antes de poner fin a la que ha sido su primera vez juntos en un plató de televisión, Escassi ha entrado con un gran ramo de flores rojas y ha expresado unas emotivas palabras a su novia. “No le voy a pedir matrimonio porque me da vergüenza con tanta gente, pero este ramo me va a servir para darle las gracias por la paciencia que tiene conmigo. Sé lo hiperactivo y pesado que soy y para que tenga treinta años más de paciencia a ver si te sirve con esto”, ha confesado, mostrando lo enamorado que está de la modelo.

El papel que tuvo Escassi en la ruptura de María José Suárez y Jordi Nieto

La modelo ha aprovechado para confesar algunos detalles sobre la relación que tuvo hace más de seis años con Jordi Nieto. “Álvaro no fue la causa de la separación. Fue como una cosa que me animó, porque yo tenía miedo a dar el paso”, ha comenzado diciendo sobre el padre de su hijo Elías, que cumplió seis años el pasado mes de septiembre. Tras su ruptura con el empresario, al poco tiempo, salieron a la luz algunas fotografías en las que se le podía ver con una actitud muy cariñosa con el empresario. Desde ese momento, se les empezó a rumorear de que su relación iba más allá de una simple amistad. “No es la primera vez que me relacionan con Álvaro, ni, posiblemente, la última. Él no ha tenido absolutamente nada que ver con mi separación. Los motivos los sabemos Jordi y yo. No ha habido terceras personas ni por su parte ni por la mía”, confesaba María José en una entrevista en exclusiva para la revista ¡HOLA!, comentando que el exconcursante de MasterChef Celebrity no había tenido nada que ver para que hubiese puesto fin a su anterior relación.