El emotivo homenaje de Álvaro Muñoz Escassi a su madre fallecida hace llorar a sus hijos y a María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi ha sido el gran descubrimiento de la octava edición de MasterChef Celebrity. El jinete, de 50 años, ha sorprendido a los jueces con sus platos, consiguiendo un merecidísimo segundo puesto, y ha emocionado a la audiencia con su faceta más familiar. En el duelo final con Laura Londoño, Escassi se derrumbó al recordar a su madre, Myriam Escassi y Ruiz-Crespo, que falleció el pasado mes de mayo a los 78 años debido a una grave enfermedad. "Este plato se lo quiero dedicar a mi madre, que como todos sabéis falleció estando yo en el programa. Este plato se lo quiero dedicar a Myriam, que lo que más le gustaba a mi madre era estar en la cocina. Le gustaba que fuéramos todos los hermanos, los amigos... las últimas navidades nos dio de comer a 25 personas y no nos dejó llevar ni el pan, lo hizo todo absolutamente ella. Yo soy quien soy por mi madre... mi madre se murió cocinando y le hubiera encantado verme cocinar, verme aquí, verme en la final. La echo mucho de menos".

- Laura Londoño gana MasterChef Celebrity con un menú inspirado en sus raíces colombianas

Mientras pronunciaba estas palabras, su hijo Álvaro, nacido durante su relación con Lara Dibildos, lloraba desconsoladamente. El adolescente, de 16 años, demostró así lo unido que estaba a su abuela paterna, cuyo fallecimiento se produjo dos meses después de la muerte de Laura Valenzuela, su abuela materna. Estaba tan emocionado que María José Suárez, pareja del jinete, le abrazó con fuerza y le dio un beso lleno de cariño.

Después, la sevillana abrazó a Anna Barrachina, la hija mayor de Escassi, que rompió a llorar cuando los jueces felicitaron al jinete por el plato que había presentado. "Este plato dice que eres un tío trabajador, eres un buen amigo, eres buena persona, eres muy buen aspirante, eres muy buen padre y, sin duda alguna, eres muy buen hijo. No tengas ninguna duda de que tu mamá ahora mismo te ve y está orgullosísima de ti", le dijo Jordi Cruz.

Tras este veredicto, Pepe Rodríguez se dirigió a los familiares del concursante. "Alvarito Junior, ¿cómo estás viendo a papé?", le preguntó. "Muy bien, muy bien", respondió el adolescente algo tímido. "¿Le ves ganador?", insistió Pepe. "Ya lo es, ya es ganador", aseguró sin parar de llorar.

Escassi no puede estar más orgulloso de sus hijos. "Tan mal no he hecho las cosas porque mira cómo han salido los dos", declaró. Además, celebró que ambos estuvieran presentes en un día tan importante para él. "No habían ido nunca a la tele y menos juntos", puntualizó.

Anna, que lleva una vida muy discreta y alejada totalmente de los focos, habló así de su padre: "Yo sé que es una persona muy talentosa. Cuando se le mete algo entre ceja y ceja, lo hace. Y yo sabía que iba a llegar lejos, pero que iba a legar a la final… Nos ha sorprendido a todos, la verdad". El pequeño Álvaro, por su parte, añadió: "Yo pensaba que le echaban el primero o el segundo, o llegaba muy lejos, porque es la persona más competitiva que conozco. A ver, en casa ha cocinado paellas, barbacoas, pero un plato, así, normal... Nunca me lo ha cocinado".

El jinete se sintió el hombre más afortunado del mundo al escuchar a sus hijos. Además, celebró tener a su lado a una mujer tan especial como la ex Miss España. "Ver a María José con mis hijos, me encanta. Tengo una familia muy extraña, pero muy bonita. Con mucho cariño, mucho amor, con mucho respeto... Tengo una familia preciosa", concluyó con gran satisfacción.