Fallece Laura Valenzuela a los 92 años

Laura Valenzuela ha fallecido este viernes 17 de marzo a los 92 años de edad en el hospital de La Princesa en Madrid, donde estaba ingresada desde hace unos días. Su hija Lara Dibildos y el resto de su familia estaban con ella. La presentadora, que había celebrado su aniversario a mediados del pasado mes de febrero, vivía con su hija Lara Dibildos desde hace unos meses y llevaba una vida tranquila, volcada en su familia. Su hija fue su gran apoyo desde que en 2012 tomara la decisión de alejarse del foco público. “Estaba cansada de ir de evento en evento todos los días, porque tenía muchos amigos que la seguían llamando. Como se veía incapaz de aceptar unas invitaciones y rechazar otras, acudía a todos, hasta que un día se plantó y dijo: “¡Se acabó! Quiero que sigan recordando como Laurita Valenzuela, así que a partir de ahora me dedicaré a ser la “nona” Laura” contaba Lara en las páginas de la revista ¡HOLA! sobre la decisión que tomó su madre de alejarse de los focos.

Reconocida presentadora y actriz, su rostro se hizo popular en el hogar de los espectadores desde que TVE comenzó sus emisiones el 28 de octubre de 1956. En el otoño de 1957, junto a Blanca Álvarez ejerció de presentadora del primer concurso de la tele que vieron los españoles, Preguntas al espacio. Otro de los primeros programas en los que participó fue Festival Marconi. A partir de 1968 apareció en espacios como Cantamos contigo, Galas del sábado y Canción 71, estos dos en pareja con Joaquín Prat, con quien formó uno de los dúos más populares y queridos de la televisión.

Fue elegida también para presentar el Festival de Eurovisión 1969, con más de trescientos millones de audiencia y cuatro países ganadores por empate de votos, entre ellos España que repetía con el Vivo Cantando de Salomé tras haber ganado Massiel en 1968 con el La, la, la. Después de nueve años alejada de la pantalla en los que se volcó en su familia, regresó a TVE en 1990 con el espacio titulado Feliz nochebuena. Inició una etapa después en Telecinco con los programas Se acabó la siesta con Agustín Bravo y Las mañanas de Telecinco, con José M. Iñigo. De nuevo en TVE, presentó Mañanas de primera con su hija Lara Dibildos, que tiene 51 años. Durante la celebración del 50 aniversario de TVE, Laura ejerció de presentadora con otros rostros conocidos de la cadena como Anne Igartiburu y Paula Vázquez.

No hay que olvidar su trayectoria en el cine que le dio también muchas satisfacciones. En su filmografía se sucedieron más de cuarenta títulos en los que coincidió con nombres como Alain Delon y Sophia Loren. La recordamos en sus papeles en cintas como El pescador de coplas de Antonio del Amo, Alta costura de Luis Marquina, La ciudad de los sueños de Enrique Gómez y Españolas en París. Fue precisamente el cine el que le trajo su gran amor, José Luis Dibildos, pues durante el rodaje de Ana dice sí, de Pedro Lazaga, una comedia con Fernando Fernán-Gómez y Analía Gadé, conoció al guionista y productor. La propia Laura contó en una ocasión con simpatía que no fue su marido quien se fijó en ella en un primer momento. “De entrada, quien se fijó en mí no fue mi marido sino mi suegro” recordaba.

La pareja tuvo un largo noviazgo hasta que el 27 de marzo de 1971 celebraron su boda. El 23 de septiembre de ese mismo año nació su única hija Lara Dibildos, que siguió sus pasos en el mundo de la interpretación y la televisión convirtiéndose en una de las actrices más conocidas del panorama. José Luis Dibildos, que fue uno de los grandes cineastas de nuestro país y que tenía un Goya de Honor, falleció el 12 de abril de 2002, a los 73 años. En 2012 la presentadora recogía el Premio Iris Toda una Vida que le entregó el Consejo de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión a su exitosa trayectoria en televisión, uno más de los numerosos reconocimientos que recibió a lo largo de su vida entre los que se contaban el TP de Oro, Antena de Oro y una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos.

En los últimos años Laura vivió arropada por los suyos, viendo crecer a sus nietos, Fran, de 24 años, hijo de Lara y del deportista Fran Murcia, y Álvaro, de 16 años, nacido de la relación de la actriz y el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Los dos se están haciendo un hueco en el mundo del deporte, lo que seguro enorgullecía mucho a su abuela. Fran se marchó un tiempo a vivir a Estados Unidos para ser jugador de baloncesto como su padre, mientras que Álvaro se ha mudado también recientemente a Estados Unidos tras lograr una beca de fútbol en un colegio del estado de Connecticut.