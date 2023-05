Fallece la madre de Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi ha tenido que decir adiós a una de las personas más importantes de su vida. Según publica ABC, el pasado viernes, fallecía su madre, Myriam Escassi y Ruíz y Crespo, tras varios años lidiando con una grave enfermedad. La despedida de Myriam, de 78 años, se produjo en la más estricta intimidad. Sus restos mortales fueron velados en el tanatorio sevillano de San Jerónimo y enterrados en el cementerio que está justo al lado.

El jinete estuvo arropado por sus seres queridos en estos momentos tan complicados. No le faltó el consuelo de su padre, Juan Luis Muñoz, ni el de sus tres hermanos, Juan Luis, Gonzalo, Bárbara. Tampoco el de su pareja, María José Suárez, ni el de su hija mayor, Anna Barrachina. Su ex, Lara Dibildos, también viajó a Sevilla para darle el pésame. La ausencia más destacada fue la de su hijo pequeño, Álvaro, que no pudo viajar a Sevilla al encontrarse estudiando en Estados Unidos.

Escassi, de 48 años, estaba muy unido a su madre, a quien dedicó estas bonitas palabras el 14 de octubre de 2022. "Mi madre. Gracias a ella soy lo que soy, aunque seguro que algunas cosas me cambiaría….. Mi abuelo ya me decía que éramos iguales, ya me gustaría a mi serlo. La persona más fuerte del mundo", publicó junto a varias fotos que reflejaban su gran parecido físico y su enorme complicidad.

El jinete afronta esta dura pérdida dos meses después del fallecimiento de Laura Valenzuela, madre de Lara Dibildos y abuela de su hijo Álvaro. El sevillano arropó a su ex en la triste despedida, demostrando una vez más que, pese a su separación, mantienen una estrecha y bonita amistad. Además, le dedicó unas palabras llenas de admiración y cariño. "Es una persona muy importante para mí y nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en silencio. Es admirable siendo hija única que llevase esta situación sola, que hasta yo me enfadaba cuando Álvarito me contaba cosas de las que no me hizo partícipe". La actriz, muy emocionada, le dio las gracias por su apoyo incondicional. "Es parte de mi familia, estuvo conmigo, se lo agradeceré siempre".

Escassi afrontará el duelo por la muerte de su madre con el cariño de sus familiares y amigos. También se refugiará en el trabajo, pues es uno de los concursantes de la próxima edición de MasterChef Celebrity. El sevillano ha regresado a la televisión tras su paso por ¡Mira quién salta! (2013), Acorralados (2011), I Love Escassi (2010) y Supervivientes (2010).