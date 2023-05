Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez: su divertida escapada a Tarifa con los niños y otros amigos muy conocidos

Todavía queda más de mes y medio para que comience de manera oficial el verano, pero no son pocos los que disfrutan ya en nuestro país de los planes clásicos de la temporada estival. El sol y las cálidas temperaturas animan a cualquiera a viajar a zonas de playa, como es el caso de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Ellos, en particular, se han ido al sur de la península para pasar estos días festivos en uno de sus lugares predilectos de vacaciones: la maravillosa Tarifa, en Cádiz.

No están solos ni mucho menos, ya que se trata de una escapada familiar donde comparten la mayor parte del tiempo con niños como son el hijo de la modelo, Elías (5 años), fruto de la relación con su exmarido Jordi Nieto, así como la pequeña Candela, sobrina de la diseñadora sevillana. Junto a ellos hacen planes de lo más divertidos, desde jugar a las cartas en el chiringuito, bañarse en la piscina o subirse al carrito de golf mientras la exmiss lo conduce.

Precisamente, la que fuera presentadora de Noche de fiesta ha contado que esa imagen suya en el cochecito "me transporta a una de las épocas más felices de mi vida, Punta Cana", rememoraba al compartir la secuencia. Su estancia en la costa andaluza está dando para mucho no solo junto a sus seres queridos, sino también por los encuentros que han vivido con amigos conocidos como es el caso de Alejandra Osborne, hija mayor de Bertín.

"¡No me he podido reír más!", expresa la decoradora al mostrar varias fotos del buen rato que tuvieron en el popular restaurante a pie de playa propiedad del empresario Santi Carbones, ex de la actriz Raquel Meroño. Tales fueron sus momentos de relax y distensión que, incluso, hemos visto una instantánea en la que Álvaro Muñoz Escassi y el hostelero se animan a posar sin camiseta de manera hilarante para lucir pectorales.

Un puente de mayo en la costa gaditana donde también se ha dejado caer el actor Manu Baqueiro (Amar es para siempre), que no podía estar más feliz al degustar en el citado local un delicioso arroz negro con marisco. El exconcursante de MasterChef Celebrity se inmortalizaba además muy cariñoso con Alejandra, a la que dedicaba estas bonitas palabras: "Siempre con los mejores, viva la amistad ¡Os quiero pandilla basurilla!".

María José Suárez y el jinete, ambos a sus 48 años, siguen demostrando que lo suyo está más que asentado desde que comenzaran su relación hace dos años. Entre sus últimas experiencias, han paseado su amor por la Feria de Abril o en la pasional Semana Santa de la capital hispalense y les encanta moverse tanto dentro como fuera del territorio nacional.

