Manu Baqueiro, muy crítico con Patricia Conde tras sus polémicas palabras sobre 'MasterChef Celbrity'

Continúa la polémica en torno a las declaraciones que ha hecho Patricia Conde contra MasterChef Celebrity, tras quedar como cuarta clasificada. Y es que, casi una semana después de terminar el concurso de cocina más famoso de España -del que salió ganadora Lorena Castell-, siguen latentes las durísimas palabras de la presentadora, en las que acusaba al programa de poner trampas a los participantes y permitir que dos de ellos tomasen sustancias. Durante estos días, algunos de sus compañeros, e incluso la productora de Shine Iberia, se han pronunciado al respecto. El último en hacerlo ha sido el segundo finalista, el actor Manu Baqueiro, quien se ha se ha mostrado muy crítico con la presentadora, a la que guarda un especial cariño, como así se demostró durante su paso por el concurso.

El intérprete que da vida a Marcelino en Amar es para siempre no ha nombrado a la actriz, pero en sus líneas ha dejado entrever que iban dirigidas a la que aparentaba ser su gran amiga dentro del concurso: "Por supuesto que MasterChef fue exigente, intenso, competido, emocionante, sano... Era un concurso y así lo aceptamos desde el principio. Enhorabuena a todos los que lo hacen posible, repetiría una y mil veces. Enhorabuena de nuevo por esa victoria, Lorena", escribía el actor, quien se ha tatuado el logo del programa en el tobillo en señal de lo mucho que había disfrutado y lo agradecido que está con el concurso. Unas palabras que se posicionan claramente del lado de la productora y destacan la positiva experiencia que había tenido en los fogones del programa.

Patricia Conde no ha sido la única que a lo largo de las ediciones ha manifestado su malestar con el concurso. En sus declaraciones, la presentadora señalaba que parte del equipo hacía "cosas" durante el programa, como apagarte el horno cuando no estabas pendiente de él: "En plan, 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'", destacaba la actriz vallisoletana. Por esta línea también fue Xuso Jones, concursante de 2018, "que venga alguien a gritarte de dónde están los platos y tú estar a un 200% seguro de que lo habías dejado ahí", criticó en su día.

Uno de los rostros conocidos que ha defendido a Patricia ha sido El Sevilla, quien tampoco tuvo una buena experiencia y quien ha aplaudido la valentía de la presentadora: "Ayer hablé por WhatsApp con cuatro o cinco exconcursantes del Masterchef Celebrity (yo estuve en el Celebrity) y todos opinamos lo mismo... Olé tú, Patricia Conde. Se ha atrevido y ha sido valiente", comentaba el cantante de Mojinos Escozíos. "¿Qué es lo que pensamos los demás, los que hemos estado allí? Olé tú, Patricia Conde, que ninguno de los que hemos salido de ahí hemos hablado", se pronunciaba.

Shine Iberia desmiente las acusaciones de Patricia Conde

Tras la polémica originada con las fuertes acusaciones de Patricia Conde hacia el concurso a través de redes sociales y, a pesar de que la presentadora borrase más tarde la publicación, la productora Shine Iberia salía en defensa de su formato desmintiendo las graves afirmaciones que había realizado: "Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa, así como al resto de concursantes, comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción".