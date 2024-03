Álvaro Muñoz Escassi presume de sus 'niños': Ana Barrachina, de 28 años y Álvaro, de 17, su hijo con Lara Dibildos

Más allá de todo lo que conocemos de él, si hay algo que caracteriza de verdad a Álvaro Muñoz Escassi eso es el profundo cariño que siente por sus hijos. La última muestra la tenemos este fin de semana con una bonita fotografía que él mismo publicaba en su perfil social, donde ha querido retratar con orgullo a las dos personas que más quiere. "Mis niños", decía de forma entrañable en alusión a los protagonistas de la instantánea, con quienes ha podido disfrutar de un momento único.

En la imagen podemos ver a Ana Barrachina (28 años) y el joven Álvaro Muñoz (17), este último el hijo que tuvo el jinete con Lara Dibildos. Ambos se giran y aparecen frente a la cámara en actitud cómplice, siendo ella la que agarra con su mano el brazo de su hermano durante el posado en plena calle que ha captado su progenitor. Este, convertido en todo un padrazo desde hace ya tiempo, presumía una vez más de la familia tan unida que ha formado.

Tras ser inmortalizados, quien ha reaccionado con mucho afecto es la modelo María José Suárez, pareja de Álvaro, que plasmaba varios emoticonos de corazón al apreciar la escena. También lo hacía la presentadora Toñi Moreno y excompañera en MasterChef Celebrity 8, que le decía estas palabras tan tajantes al autor de la foto: "Lo mejor que has hecho en tu vida. Te echo de menos". A lo que este respondía: "Además de verdad. Ya no me quieres pero yo a ti siempre, sanluqueña guapa".

No es nada habitual ver juntos a los dos hijos de Muñoz Escassi, máxime cuando el pequeño del clan reside actualmente en Ohio (Estados Unidos), donde estudia gracias a una beca de fútbol que le concedieron en el invierno de 2023. Ahora, Álvaro ha vuelto por unos días a nuestro país tras cumplir 17 años el pasado 1 de marzo, fecha en la que su padre reconocía entonces el tremendo estirón que ha pegado en los últimos tiempos: "Lo que has crecido, hijo. Qué orgulloso estoy de ti. Te quiero lo que más en el mundo".

El deportista, que desde el pasado lunes concursa en el nuevo talent show Baila como puedas de TVE, habló también recientemente de la relación que tiene con su hija. Ana nació fruto de una relación esporádica que este mantuvo con la amazona Mercedes Barrachina Martínez cuando estuvo trabajando en Alemania, cuna de la hípica. Sin embargo, él no supo de la existencia de la pequeña hasta que ella tuvo cuatro años.

"Llego un día a la cuadra donde estaba la madre y veo a una niña rubia, con los ojos azules… Y digo: '¡No me lo puedo creer!'. Cojo a Mercedes y le digo: ‘Esta niña mía'", relató durante una entrevista en De viernes. También contó lo que ocurrió después de ese primer encuentro, hasta que Ana -la artista de la familia- supo la verdad con 19 años: "Fui movido por los hilos de su madre. Yo sabiendo que ella era mi hija y ella pensando que yo era su padrino. Era un sufrimiento, yo no lo soportaba", lamentó Álvaro.

