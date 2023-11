Álvaro Muñoz Escassi y la emocionante declaración de amor a María José Suarez: así empezó su relación El jinete no pudo evitar las lágrimas durante la visita de su novia a las cocinas de MasterChef celebrity durante la intensa semifinal

Noche de sorpresas en la semifinal de MasterChef celebrity por la inesperada expulsión y por la visita de los familiares de los aspirantes, que les ayudaron en la primera prueba. Blanca Romero recibió la visita de su hijo Martín, de once años, Laura Londoño, la de su marido Santiago Mora, Toñi Moreno, la del padrino de su hija Lola, Juan Carlos; Daniel Illescas, la de su abuela, y Álvaro Muñoz Escassi, la de su novia María José Suárez. Estaban todos encantados con la presencia de sus seres queridos, a los que abrazaron con fuerza antes de empezar a cocinar. Fueron instantes muy emotivos pues por ejemplo Daniel Illescas confesó que antes de entrar en el talent sus esfuerzos estaban centrados en cumplir los sueños de su abuela Carmen, a la que adora. No pudo evitar por ello que se le saltaran las lágrimas al abrazarla.

Especialmente romántica fue la visita de María José Suárez a Álvaro Muñoz Escassi. La pareja, que lleva dos años y medio de sólida relación, demostró que la diseñadora es la mujer de su vida. Le dedicó unas palabras que destilaban amor y cariño. “Tiene mucha paciencia y me quiere mucho” aseguró Álvaro tras ver un vídeo en el que aparecía además Elías, el hijo de María José, con quien convive y que es su mejor pinche. “Soy muy afortunado, siempre tengo ganas de verla. Es mi alma gemela. Este ha sido nuestro momento” confesó con los ojos empañados por la emoción acerca de los inicios de su amor después de muchos años de amistad. Sus compañeros no pudieron evitar emocionarse igual que el jinete.

Samantha Vallejo Nágera quiso saber el punto de vista de María José cuando esta entró al plató. “La vida nos volvió a juntar en otras circunstancias. De perdidos al río. Dije, vamos a darle una oportunidad y aquí estamos” confesó. Fue una alegría para el jinete recibir a su novia en las cocinas, aunque la receta de coulant no se salió como había esperado. “Me distrae” dijo con simpatía sobre su novia. Los jueces no se creyeron sin embargo que fuera eso y no le dieron una buena valoración en la primera prueba.

No obstante la suerte de Álvaro mejoró durante la semifinal pues, aunque tuvo que hacer la prueba de expulsión, su tarta en forma de televisor vintage obtuvo una excelente valoración de los jueces. Se convirtió así Álvaro, que ha destacado durante todo el concurso por su buena mano en los fogones, en finalista del talent. Pelearán por el trofeo final Laura Londoño, Álvaro Muñoz Escassi, Daniel Illescas y Toñi Moreno.