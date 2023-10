María José Suárez abre el álbum con sus fotos más romáticas junto a Álvaro Muñoz Escassi por el 50º cumpleaños del jinete

Las cocinas de MasterChef celebrity se han convertido en el escenario de las confidencias más personales de los aspirantes. Mientras están metidos en “harina”, hablan sobre los episodios que más han marcado su vida, que es precisamente lo que ha hecho el jinete Álvaro Muñoz Escassi en la última entrega. El jinete, que brilla en el talent de cocina gracias a su buena mano, se muestra muy sincero sobre su pasado y su presente y no duda en hablar de su relación con María José Suárez, que le acaba de hacer el mejor de los regalos con motivo de su 50 cumpleaños. La diseñadora, su novia desde hace dos años y amiga desde mucho antes, ha compartido el álbum más romántico que tienen juntos.

Se trata de una serie de fotografías en las que se les ve besarse, mirarse... En esas instantáneas las palabras sobran pues solo importan los gestos. María José escribe simplemente una felicitación y un “te amo”, un cariño que se nota en esas capturas veraniegas frente a una impresionante puesta de sol o en alguna de las citas que ha tenido. El punto común de todas ellas son precisamente esas muestras de que su relación, a pesar de algunos comentarios, está igual de viva que siempre. El jinete ha comentado en varias ocasiones a lo largo del programa lo feliz que es, desvelando algún retazo de su vida en común con la diseñadora. Contó por ejemplo cómo a Elías, de seis años e hijo de María José, le encanta cocinar con él.

El accidente que le marcó

En la última entrega del programa, mientras elaboraba una receta con la presentadora Toñi Moreno, el que se perfila como firme aspirante a ganar el concurso ha recordado uno de los momentos más difíciles de su carrera. Relató el jinete el grave accidente que sufrió en una de sus competiciones hípicas, un percance tras el que tuvo que ser trasladado al hospital de urgencia en helicóptero. La presentadora le comentaba que siempre había tenido la imagen de haber sido una persona privilegiada, de ahí su carrera en este deporte.

“Yo no terminé el colegio, y eso a mi padre no le gustó nada. Y con 18 años me fui a Alemania, que era el país más puntero en el mundo de la hípica. Y me fui allí a trabajar a cambio de que me dejaran montar a caballo. Y mira que lloré mucho y lo pasé mal, pero nunca pensé en volverme", explicó el jinete, revelando que persiguió su pasión. Recordó además, con cierta emoción, el grave accidente que sufrió después de una caída. “Un día en un concurso tuve un accidente y me tuvieron que sacar de allí en helicóptero. Y me desperté en el hospital intubado, con muchos huesos rotos y un golpe importante en la cabeza” detalló.Este episodio lo recuerda ahora con entereza. "Son cosas que te pasan en la vida, que es duro, pero una vez que la has vivido, de mayor, te alegras de haberlas vivido, porque te hacen más duro", aseguró.