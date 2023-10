Toñi Moreno da todos los detalles de cómo fue su noviazgo adolescente con Jesulín de Ubrique

Toñi Moreno (50) y Jesulín de Ubrique (49) se entienden a la perfección en las cocinas de MasterChef Celebrity, aunque también han protagonizado alguna que otra disputa. Sin embargo, esta conexión no se ha fraguado en el reality show culinario, puesto que se conocían desde hace mucho tiempo atrás. Concretamente, desde su adolescencia cuando tuvieron un fugaz romance. Una declaración que ha dejado a todos sus compañeros de fogones y al jurado, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, con la boca abierta.

“Nosotros somos amigos y con 14 años fuimos novios. Yo era la presentadora de la televisión de mi pueblo (Sanlucar de Barrameda, Cádiz) y él venía de novillero y era monísimo”, ha relatado entre risas la maestra de ceremonias de Gente Maravillosa. Además, ha revelado el divertido apodo que le puso el diestro y que está muy relacionado con el mundo del toreo. “Mi familia no tenía teléfono y me llamaba en casa de mi vecina y decía ‘hola vaquilla’. A mí me gustaba”.

El torero, por su parte, ha puntualizado que este idilio fue algo más bien platónico. “Nos quisimos, pero con 14 años que va haber, pues mucha inocencia”. De la misma manera, Jesulín se ha defendido de las acusaciones de Toñi, que le ha tachado de ser un rompecorazones en aquella época. “En ese tiempo y con esa edad, con la única chica con la que yo tenía contacto era contigo”.

Aunque el gran público era desconocedor de esta relación, al parecer, esta simpática anécdota es recurrente cuando la periodista se reúne con María José Campanario, esposa de Jesulín. “A veces le digo ‘de la que me libre’ y ella me contesta ‘y me lo quedé yo’”. Las dos mujeres son buenas amigas y Toñi no ha dudado en deshacerse en halagos con la odontóloga. “La única vez que ha sentado la cabeza de verdad ha sido con María José. Se quieren de verdad".

Cabe recordar que Jesulín y María José llevan 21 años casados. Durante este tiempo, el matrimonio ha formado una bonita familia numerosa con sus tres hijos: Julia (19), Jesús (16) y el pequeño Hugo, que llegó al mundo el pasado 2022. El torero también es padre de Andrea (24), fruto de su anterior relación con Belén Esteban.

En la actualidad, el corazón de Toñi Moreno parece estar sereno, ya que no se la relaciona sentimentalmente con nadie. La presentadora está completamente volcada en el cuidado de su niña Lola (4), que es el gran amor de su vida y el principal motivo de su felicidad.