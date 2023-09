El rifirrafe entre Jesulín de Ubrique y Toñi Moreno en 'MasterChef celebrity'

Son amigos desde hace años y ha sido con esa gran confianza con la que Toñi Moreno se ha dirigido a Jesulín de Ubrique durante una de las pruebas de MasterChef celebrity. El diestro era uno de los delantales negros junto con Daniel Illescas, Laura Londoño, Sandra Gago, Jorge Sanz, Álvaro Muñoz Escassi y Blanca Romero. Se enfrentaban a un juego: adivinar las hierbas aromáticas que estaban colocadas en un panel. Quien acertara más se libraba de la eliminación. Como la prueba era por turnos cada uno elegía al siguiente en escoger y así sucesivamente. Claro, quien fuera elegido de los primeros tenía más opciones de salvarse. Daniel Illescas jugó su turno y escogió luego a Blanca Romero, en lugar de a Jesulín de Ubrique. Esto provocó el disgusto del torero.

“Me he sentido un poco decepcionado con mi amigo Dani, porque tenía como localizadas cinco o seis plantas y el tío salió, no acertó y ni siquiera me miró” dijo. El influencer, sorprendido, respondió a estas palabras asegurando que no había tenido ninguna intención oculta. “Yo lo siento, no lo he hecho con malicia ni mucho menos. Siento si te ha sentado mal” dijo. “Me ha sentado como una patada en la barriga” reiteró Jesulín, mientras Daniel volvía a disculparse. “No pasa nada, pero tienes que controlar esas cosas” repitió el diestro. Illescas no pudo contener las lágrimas pues, como dijo, le habría gustado que se lo hubiera dicho directamente a él.

Esta actitud provocó la reacción de Toñi Moreno que, desde el balcón, reprochó al torero su actitud, algo que estaban comentando también los compañeros. “Yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Si yo me tuviera que enfadar cada vez que la gente no me coge o no me saca, estaría todo el día enfadada. Aquí somos todos iguales. Está Dani, que sabemos que lleva todo el día nervioso. Tío, esto es un concurso” le dijo Moreno. Jesús se defendió: “Si hubiese sido al contrario, yo lo miro a él y lo saco. Y a mí me han dejado el penúltimo, sabiendo que él también cocina bien". Ante las cámaras del programa, dijo Jesús luego que no tenía por qué pedir perdón: “Yo no tengo por qué pedir disculpas ni a Daniel ni a ninguno. Qué aprenda de los disgustos”.

Jesús añadió, con cierto toque de humor, que prefería que se fuera Toñi antes que Daniel. “Pues mira no te voy a dar esa satisfacción, Jesulín de Ubrique, porque voy a pelear para que te vayas tú antes que yo” respondió. Finalmente ni Jesús ni Daniel abandonaron las cocinas, aunque el influencer estuvo a punto pues fue elegido junto a Sandra Gago como el peor plato de la noche. La mujer de Feliciano López cocinó una crema de calabacín que no tenía el punto de albahaca que debía y acabó colgando el delantal. “Ha sido una experiencia increíble, aunque solo haya estado tres programas” apuntó.