Conoce a Miguel Diosdado, el actor de 'Las chicas del cable' y la serie de Paquirri, que acaba de salir de MasterChef

Acaba de colgar el delantal en las cocinas de MasterChef celebrity después de una receta que no salió como esperaba. El plato de casquería que elaboró Miguel Diosdado estaba un tanto grasiento por lo que él fue el elegido por los jueces, junto con Palito, para abandonar el talent. El artista, que durante su andadura en el programa se ha revelado como simpático y divertido, aseguró que esta había sido una de las mejores experiencias de su vida. Entró en las cocinas con muchas ganas de ponerse a prueba en un escenario diferente al que está acostumbrado y, aunque no se ha prolongado mucho su estancia en el concurso, se marcha satisfecho. Conozcamos un poco más a este actor que comparte apellido con una de las actrices más recordadas del cine español, Ana, a la que no le une ningún parentesco (de hecho no coincidieron nunca).

El actor sevillano de 38 años se interesó desde muy joven por el mundo artístico y llegó a Madrid con apenas 19 años dispuesto a formarse como actor. Compaginó estos estudios con los de periodismo, un ritmo frenético que él mismo ha recordado como muy exigente. “Recuerdo esa época como una locura maravillosa, vivía en el autobús entre la escuela, la facultad y Pozuelo, donde dormía en casa de mis tíos” contó en declaraciones a Los lunes seriefilos. Su primer proyecto profesional fue la obra de teatro Pasos en el techo, 1936, montaje que se estrenó en 2006.

Dos años años más tarde dio el salto a Neox, donde presentó el programa La pecera, proyecto al que siguieron varias series como Sin tetas no hay paraíso, Mi gemela es hija única o Amar en tiempos revueltos. En la serie sobre la vida de Paquirri interpretó el papel del hermano del recordado diestro y trabajó además en La Duquesa, Carmina, Toledo, Los misterios de Laura, Bandolera, Ciega a citas y Acacias 38, donde se metió en la piel de Víctor Ferrero. En dicha serie se mantuvo durante tres temporadas (hasta 2018) con 686 capítulos rodados.

En 2019 se unió al elenco de Las chicas del cable en la última temporada de la ficción. “Ya había trabajado con Nadia de Santiago y Nico Romero, y precisamente tengo gran parte de mi trama con ellos. Y claro, la química se ha multiplicado. Por supuesto, también con las cuatro chicas protagonistas, las quiero. Soy incluso un poco fan de ellas y de su manera de trabajar: se divierten pero a la vez son muy profesionales” dijo en Shangay. Ha participado además en la película 8 años y en Lugares a los que nunca hemos ido y La maniobra de la tortuga.

Con una trayectoria profesional envidiable que no duda en reflejar en sus perfiles, Diosdado se mantiene bastante discreto en lo que se refiere a su vida sentimental. No suele dar detalles sobre si tiene o no pareja aunque sí hay una persona que ocupa su corazón que se hace un hueco en este escaparate: se trata de su sobrino y ahijado. Pasa mucho tiempo con su hermana Lourdes y con él, algo que no duda en mostrar. “Lo que de verdad importa” escribe mostrando una imagen jugando con su sobrino y su mascota. Comparte además algunos retazos de los viajes que hace a lugares en los que desconectar y relajarse.