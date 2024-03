La gran celebración de María José Suárez por su 49 cumpleaños que le ha preparado Álvaro Muñoz Escassi

Loading the player...

No todos los días se cumplen 49 años y eso es lo que ha debido pensar Álvaro Muñoz Escassi cuando se ha puesto a organizarle a su pareja, María José Suárez una fiesta por su cumpleaños. El jinete ha convocado a los amigos más íntimos de la modelo en un exclusivo restaurante en Madrid, el pasado domingo 3 de marzo, para festejar una fecha tan importante para la que fuera Miss España en el año 1996, con una celebración en la que no ha faltado la música en directo, lujosos platos, bengalas y una gran tarta de cumpleaños. Un 'fiestón' al que ha asistido, entre otros, su gran amiga desde hace años Eva González. ¿Quieres ver las imágenes de la celebración? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

