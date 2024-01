Álvaro Muñoz Escassi disfruta de la noche de Reyes junto a sus dos hijos, María José Suárez y Lara Dibildos

Álvaro Muñoz Escassi ha decidido empezar el 2024 por todo lo alto disfrutando de la noche de Reyes rodeado de todos sus seres queridos. El jinete ha disfrutado de la tradicional cabalgata acompañado por sus dos hijos, Anna y Álvaro; la madre de este último, Lara Dibildos; su pareja, María José Suárez, y el pequeño Elías, fruto del anterior matrimonio de la modelo con el empresario Jordi Nieto.

Una noche llena de magia y felicidad para ellos, tal y como demuestra la bonita fotografía que Escassi ha publicado en sus perfiles sociales en la que los seis aparecen muy sonrientes y disfrutando del maravilloso espectáculo que sus Majestades de Oriente ofrecieron en las calles de Madrid este viernes 5 de enero. "Qué familia tan bonita tenemos. Felices Reyes Magos”

Este no es el único plan navideño que la pareja ha hecho, ya que junto al pequeño de la casa han disfrutado de una escapada por el norte de España: “Del Sur al Norte y del Norte al Sur. Nos tendremos que encontrar con los Reyes Magos seguro. Nada mejor que Asturias para recargar pilas”. Además, nos han dejado un divertido vídeo en el que se puede observar su gran complicidad visitando los monumentos más importantes de la ciudad o viendo un Belén típico. No es la primera vez que visitan estos territorios, ya que el pasado mes de junio, también acudieron juntos para escapar del calor y pasaron unos días rodeados de grandes amigos.

La buena relación de Álvaro Escassi y Lara Dibildos

Aunque pusieron fin a su relación en 2007, Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi siempre han mostrado mantener una estrecha y sólida conexión. La actriz y el jinete, padres de un hijo en común, han conservado una amistad profunda que ha cobrado especial relevancia recientemente. Álvaro ha sido un fuerte sostén para Lara tras la dolorosa pérdida de su madre, Laura Valenzuela. "Es una persona muy importante para mí y nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en silencio. Es admirable siendo hija única que llevase esta situación sola, que hasta yo me enfadaba cuando Álvarito me contaba cosas de las que no me hizo partícipe… Ha dejado a una de las mejores personas en el mundo", escribía sobre la que fue su pareja durante dos años y a la que siempre ha tenido un cariño especial.



