Anna Barrachina, hija de Álvaro Muñoz Escassi pisa por primera vez un plató para apoyar a su padre

Fue en el año 2015 cuando Álvaro Muñoz Escassi presentaba en la revista ¡HOLA!, a Anna, su hija secreta, nacida de una relación esporádica que el jinete mantuvo con la amazona Mercedes Barrachina Martínez durante su participación en un concurso hípico en Alemania y de la que no supo de su existencia hasta que la niña tuvo cuatro años cuando Escassi volvió a coincidir con la madre de su hija. "Al ver a Anna, no me salían las palabras: era igual que yo. 'Es hija mía, ¿no?', le pregunté a la madre. Me respondió que sí" declaraba el jinete en nuestra revista.

- El emotivo homenaje de Álvaro Muñoz Escassi a su madre fallecida hace llorar a sus hijos y a María José Suárez

- Álvaro Muñoz Escassi celebra los 50 con una megafiesta asturiana junto a sus amores y sus compañeros de 'MasterChef'

A pesar de que el Álvaro se hizo las pruebas de paternidad pertinentes, no fue hasta quince años después cuando Anna conoció quién era su auténtico padre y desde entonces ambos se volvieron uña y carne, tal y como demostraron ayer durante el último programa de MasterChef Celebrity 8 donde el jinete se midió en una trepidante final con la actriz colombiana Laura Londoño, quien acabó coronándose como la ganadora.

Anna, quien salió de su anonimato cuando Escassi mantenía una relación con Lara Dibildos, quien la acogió como una más y se convirtió en su principal apoyo, tanto que hasta estuvo viviendo en casa de la actriz cuando ésta rompió con su padre, acudió por primera vez a un plató de televisión y lo hizo para apoyar a su padre, quien ha demostrado que además de ser un espléndido jinete es todo un cocinillas. "Qué guapa mi niña, por Dios", declaraba Álvaro al ver a su hija.

Acompañada por la actual pareja de su padre, la modelo y empresaria María José Suárez, con la que Anna parece llevarse a las mil maravillosas y con su hermano Álvaro, el hijo que el jinete tuvo junto a Lara Dibildos, quien actualmente tiene 16 años, la hija mayor de Escassi vibró, se emocionó, lloro y se fundió en un emotivo abrazo junto a su padre cuando este no logró alzarse como campeón. "Tan mal no he hecho las cosas porque mira cómo han salido los dos. Estoy muy orgulloso de ellos" declaraba Escassi haciendo referencia a sus dos hijos.

Anna, quien tras salir de su anonimato comenzó a hacer sus pinitos en la moda y se formó en Marketing en la ESIC Business & marketing School, decidió hace un par de años encaminar sus pasos hacia el mundo del arte y hoy en día ha logrado hacerse un hueco entre prometedores jóvenes artistas que despuntan en el mundo de la pintura, una de sus grandes pasiones.

- Álvaro Muñoz Escassi, un padre orgulloso de la última colección de cuadros de su hija, Anna Barrachina

- María José Suárez abre el álbum con sus fotos más romáticas junto a Álvaro Muñoz Escassi por el 50º cumpleaños del jinete

Vende sus pinturas a través de la plataforma online Saatchi Art, donde algunos de sus cuadros superan los 4.500 euros y ya ha tenido la oportunidad de exponer sus obras en varias ocasiones.

En la página web de la prestigiosa galería describen a la hija del jinete con estas palabras: "Anna Barrachina es una artista contemporánea que vive y trabaja en Madrid, España. Criada en el norte de Alemania, el origen multicultural de Anna ha servido de inspiración para sus coloridas pinturas que rinden homenaje a sus recuerdos más preciados. Su estilo personal distintivo emana alegría, paz y expresa el espíritu vibrante. Como le encanta decir al artista: "Soy una persona de familia y amo los desafíos. ¡En mi mundo de fantasía vivo en una granja con mi familia montando a caballo, pintando y disfrutando de la naturaleza!" unas palabras con las que la pintora se define a sí misma y que son motivo de orgullo para el conocido jinete.