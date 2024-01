Álvaro Muñoz Escassi cuenta cómo descubrió que tenía una hija cuando ella tenía 4 años

Álvaro Muñoz Escassi está viviendo un buen momento a todos los niveles. Enamorado de María José Suárez, con quien mantiene una relación desde 2021, el jinete ha participado recientemente en el concurso MasterChef Celebrity, donde logró emocionar a la audiencia por su forma de ser y su faceta más familiar. Escassi regresa a la televisión esta noche como protagonista en el programa De viernes para hablar de sus hijos: Álvaro, de 16 años, nacido de su relación con su ex Lara Dibildos, y Anna Barrachina, de 28 años, fruto de una relación esporádica que el jinete mantuvo con la amazona Mercedes Barrachina Martínez cuando estuvo trabajando en Alemania, cuna de la hípica, y de la que no supo de su existencia hasta que la niña tuvo cuatro años.

-Anna Barrachina, hija de Álvaro Muñoz Escassi pisa por primera vez un plató para apoyar a su padre

El jinete cuenta cómo se enteró de que tenía una hija y cómo sufrió cuando ella creía que era su padrino, y no su padre. "Yo me enteré de que era mi hija cuando ella tenía 4 años. Llego un día a la cuadra donde estaba la madre y veo a una niña rubia, con los ojos azules… Y digo: 'No me lo puedo creer'. Cojo a la madre y le digo: ‘Esta niña es mía". También durante la entrevista contará qué ocurrió después de ese primer encuentro hasta que la niña con 20 años supo la verdad: "Fui movido por los hilos de su madre. Yo sabiendo que ella era mi hija y ella pensando que yo era su padrino. Era un sufrimiento, yo no lo soportaba", lamenta el deportista.

Ocho años han pasado desde que ¡HOLA! descubriera la paternidad secreta del jinete. En agosto de 2015 Álvaro Muñoz Escassi decidió contar la verdad, una vez que su hija supo que él era su padre. Nos presentó en exclusiva a Anna Barrachina, y ya entonces fuimos testigos del gran parecido físico que les une. "Anna, mi hija, es la más inocente de esta historia, hasta el punto de que ha sido la última en enterarse. Lo supo hace un mes", señalaba sobre su hija, que ya había cumplido 20 años. Estuvo 16 años creyendo que Alvaro Muñoz Escassi era su padrino. En la entrevista ya explica el porqué. "Hace quince años hicimos las pruebas de paternidad, pero como Anna tenía una familia, decidimos callarnos, y yo empecé a desempeñar el papel de padrino de la niña, aunque, por supuesto, no fui su padrino de bautismo".

-El emotivo homenaje de Álvaro Muñoz Escassi a su madre fallecida hace llorar a sus hijos

En todo momento la familia del jinete aceptó muy bien la noticia. Lara Dibildos, madre de su hijo Álvaro, era una de las pocas personas que conocía que su ex tenía una hija y se alegró mucho cuando ambos retomaron el contacto. De hecho, cuando la joven se instaló en Madrid se fue a vivir a casa de la intérprete. "Lara es un amor, no se puede ser más buena... Siempre nos hemos llevado fenomenal, de verdad, desde que soy pequeña", explicaba Anna Barrachina en aquel momento. Tanto Muñoz Escassi como su hija Anna han sido dos de los grandes apoyos de Lara Dibildos cuando falleció su madre Laura Valenzuela. Juntos forman una gran familia que ha ido en aumento desde que el jinete se enamorara de María José Suárez, que es madre de un niño de su relación anterior con el empresario Jordi Nieto. Todos juntos han disfrutado de estas fiestas navideñas. El jinete acudió a la tradicional cabalgata acompañado de sus dos hijos, Anna y Álvaro; la madre de este último, Lara Dibildos; su pareja, María José Suárez, y el pequeño Elías, de seis años.