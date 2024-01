La reacción de la madre de Anna Barrachina a las declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi sobre su hija

Álvaro Muñoz Escassi se ha sentado en el plató de ¡De viernes! para hablar de algunos de los aspectos más desconocidos de su vida. Entre ellos, su paternidad de Anna Barrachina, nacida de su relación con la jinete Mercedes Barrachina Martínez cuando estuvo trabajando en Alemania. “Yo me enteré de que era mi hija cuando ella tenía cuatro años”. Además, el deportista ha relatado que su primogénita no supo toda la verdad hasta su 19 cumpleaños. “Fui movido por los hilos de su madre. Yo sabiendo que ella era mi hija y ella pensando que yo era su padrino, era un sufrimiento que no soportaba”.

Unas palabras que no han gustado nada a Mercedes, tal y como ha explicado Kike Calleja en el programa Fiesta. “No entiende a cuento de qué vienen ahora estas declaraciones, que está contando la verdad a medias. No quiere enfadarse porque las cosas no son como las está contando”. Además, el periodista ha añadido que este asunto ya había traído consecuencias negativas a la vida de la jinete en el pasado. “Todo estaba aclarado después de los problemas que tuvo ella con su familia, que casi le cuesta la separación de su marido”.

Mercedes, que vive en España y no mantiene ningún tipo de relación con Escassi en la actualidad, está incómoda con todo este tema y podría llegar a ir a la televisión a dar su versión de los hechos sí ve que su imagen puede quedar perjudicada. “Lo que más le molesta es que la deje de manipuladora. A lo mejor sale a aclarar cosas que aún no se han contado”, ha detallado Calleja.

Anna Barrachina, por su parte, sí sabía que su padre iba a contar su historia en la televisión. “Estaba al tanto y espera que explique las cosas bien o por lo menos que lo intente”. Hay que recordar que la artista, que vive con Lara Dibildos, tiene un vínculo muy estrecho con su progenitor. Ambos están en los momentos más importantes de la vida del otro como la final de Masterchef Celebrity 8, en la que el jinete competía por la victoria; la presentación de las colecciones de cuadros de Anna; o fechas tan señaladas como el 50º cumpleaños de Escassi y la Navidad. Así mismo, han trabajado juntos porque la pintora ha sido la encargada de crear las etiquetas de la marca de vinos de Álvaro: Famos.

Otros puntos claves de la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi

En esta entrevista Álvaro Muñoz Escassi también ha reflexionado sobre otros puntos de su pasado como su agitado historial sentimental. “Me he equivocado. Cuando he estado con mujeres he pensado en mí. He sido muy egoísta y no he pensado en que eran chicas con sentimientos”. Una situación que nada tiene que ver con su realidad actual donde ha encontrado la estabilidad con la modelo María José Suárez con la que comparte una bonita historia de amor desde 2021. Un hecho que pone muy contenta a Lara Dibildos, madre de su hijo Álvaro (16) y una de las mejores amigas del jinete. “Ha madurado por fin. Está en su mejor momento”.

