La emotiva carta de Álvaro Muñoz Escassi a la madre de su hijo, Lara Dibildos, repleta de cariño y admiración

Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los pilares fundamentales de Lara Dibildos en estos días difíciles marcados por la muerte de Laura Valenzuela. El deportista ha estado junto a la actriz en todo momento, demostrándole todo su apoyo. Además, ha querido dedicar unas sentidas palabras de respeto y admiración a la que fuese su pareja a la que ha definido como una hija entregada al cuidado de su progenitora. "Es una persona muy importante para mí y nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en silencio. Es admirable siendo hija única que llevase esta situación sola, que hasta yo me enfadaba cuando Álvarito me contaba cosas de las que no me hizo partícipe".

De la misma manera, Escassi aseguraba que Laura se ha marchado "en paz y feliz", y volvía a recalcar la gran educación que le brindó a su hija, "ha dejado a una de las mejores personas en el mundo". Un comunicado muy emotivo que concluía con una frase que solía decir a la artista para tranquilizarla cuando las cosas parecían torcerse. "Suegra, tranquila, que todo está bien". Una carta de despedida a la que tanto Lara Dibildos como María José Suárez, actual pareja de Álvaro, han reaccionado con numerosos emoticonos de corazón.

Finalmente, el jinete pedía perdón a los periodistas por no haberlos podido atender como se merecían y expresaba la gratitud que sentía por haber formado parte de la vida de la mítica presentadora de televisión. "Me siento muy especial por todas las personas que me dieron el pésame por Laura y por todos los medios de comunicación que me hacían partícipe de esta situación tan dolorosa".

Este escrito es una muestra más de la buena sintonía que la artista y el jinete mantienen a pesar de haber puesto punto y final a su relación en 2007, a los pocos meses de nacer su hijo Álvaro (16). Precisamente, el adolescente no pudo estar en el entierro de su abuela porque se encuentra disfrutando de una beca deportiva en Estados Unidos, país en el que también reside su hermano mayor, Fran (24), nacido del matrimonio de la intérprete y el jugador de baloncesto Fran Murcia.

Quién sí estuvo al lado de Lara en este triste día fue Anna Barrachina, la primogénita de Álvaro Muñoz Escassi. La joven de 27 años, que se dedica al mundo del arte, considera a Lara una segunda madre y durante el tiempo que Laura estuvo ingresada en el hospital de La Princesa era habitual verla visitando el centro médico para hacer compañía a la protagonista de Conexión Alba. Igualmente, María José Suárez, fue tanto al tanatorio como al cementerio para mostrar sus condolencias a la familia.

