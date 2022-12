Alba Carrillo desmiente lo que contó Jorge Pérez y explica su versión de los hechos

Después de toda la semana de especulaciones, Alba Carrillo ha explicado qué es lo que ocurrió realmente después de la fiesta de empresa en la que la colaboradora fue grabada en actitud muy cariñosa junto a Jorge Pérez. Es la tercera vez que habla sobre el tema en El programa de Ana Rosa, pero esta vez ha dado más detalles que nunca al confirmar que hubo besos y más, a pesar de lo que habían dicho en un primer momento: "Esto viene de mucho tiempo atrás. No se había consumado. No hemos estado juntos nunca jamás en un hotel [...] pero aquí había una atracción física y sexual", ha comenzado explicando cuando le han pedido que recapitule. "Era una cosa mutua", ha insistido.

Según ha explicado Alba Carrillo, se fue de la fiesta de empresa junto a Marta López, pero desde el taxi llamó a Jorge y el exsuperviviente le dijo que iría con ellas. "Yo estaba ahí tan agusto, con la manta y la chimenea, y llamó este hombre a la puerta. Le abrió Marta y se sentó en el sofá que yo recuerde", ha comentado la colaboradora televisiva ante Joaquín Prat, que escuchaba el relato. En ese momento, Marta les pide que no la involucren en lo que está pasando entre ellos, pero les deja en el salón y se va a dormir. "Yo me fui a casa con él", ha admitido la ex de Feliciano López, desmintiendo lo que se había dicho previamente, y puntualizando que ya era de día cuando se marcharon juntos en el coche del ex guardia civil.

Joaquín Prat le ha preguntado directamente a Alba Carrillo si la tensión que existía entre ella y Jorge Pérez llegó a resolverse, ante lo que la colaboradora ha respondido directamente y con rotundidad que sí. "No voy a entrar en detalles porque esas cosas son íntimas pero lo que está claro es que dos personas no se besan o no se acuestan si no quieren, cuando son adultas y lo hacen en libertad", ha reiterado la modelo, respondiendo a las declaraciones que aseguraban que todo había ocurrido porque ella había estado insistiendo.

Además, Alba Carrillo se ha mostrado muy enfadada con Jorge y su mujer porque, según ha explicado, le han llegado rumores de que mientras ella estaba defendiendo al ex guardia civil, él estaba con su esposa planeando el culparla de todo lo ocurrido. "Si la mujer sabía todo, que es a la que le tiene que dar cuentas su marido, por qué nos deja Jorge mentir, a Marta y a mí, para protegerle", ha exclamado la colaboradora, molesta por cómo se ha desarrollado la historia. "Me siento engañada", ha admitido.

Alba ha defendido desde el principio a Jorge y según ha contado, mientras iban saliendo informaciones empezaba a dudar. "He quedado de mentirosa", ha explicado la colaboradora, alegando que todo lo que dijo fue con la intención de cubrir las espaldas del ex guardia civil. "Yo no voy a dejar mal a un amigo por un calentón porque uno me ha dicho como si fuera un patio de colegio", ha insistido, pero todo cambia cuando sus conocidos y compañeros de trabajo le aseguran que el matrimonio está haciendo un plan para "dejarla mal".

Alba Carrillo desmiente también a Canales Rivera

No contenta con negar a Jorge Pérez, Alba Carrilo también se ha dirigido a José Antonio Canales Rivera, que el miércoles hacía responsable a la colaboradora de todo lo ocurrido. Según decía el extorero, entre ellos nunca había ocurrido nada más después de sus primeras citas, ya que volvió con su mujer, Isabel, de la que se había separado durante unos años y con quien había tenido dos hijos. Pero la modelo ha desmentido sus palabras: "Sí volvió a pasar, sí nos volvimos a liar. Por listo, si estabas tan enamorado qué haces volviéndote a liar conmigo". Además, ha amenazado con contar algunos detalles sobre la relación del tertuliano de Sálvame con su esposa si este sigue hablando sobre ella.

