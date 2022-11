Marta López confirma que Jorge Pérez y Alba Carrillo estuvieron en su casa tras la fiesta

El ciclón mediático que ha desatado el vídeo de Jorge Pérez y Alba Carrillo en actitud cariñosa tras la fiesta de Unicorn Content, productora en la que ambos trabajan, continúa dando de que hablar y ahora es Marta López quien se ha convertido la nueva protagonista indirecta de la trama. Tal y como ella misma ha confirmado en Sálvame, espacio en el que trabaja, la modelo y el ganador de 'Supervivientes 2020' estuvieron juntos en su casa después de la velada.

“Como yo tengo alguna información no voy a decir lo que creo”, ha comenzado avisando Marta en el programa, donde ha expresado que ella abandonó la fiesta junto a Alba sobre las 2:45 horas de la madrugada para desplazarse hasta su domicilio. Aunque la idea era pasar la noche sin más acompañantes allí, poco después, Alba llama por teléfono a Jorge y mantienen una conversación en la que él le pregunta dónde está y, cuando ella se lo comunica, el tertuliano decide acudir a su encuentro en la vivienda de Marta, traslado en el que se demora escasos veinte minutos.

Aunque Marta no ha desvelado más de ese coloquio por ser "una conversación privada" que considera que “no me corresponde a mí", ha explicado que Alba y Jorge estuvieron en la planta intermedia del domicilio, donde se ubica el salón, mientras que ella se encontraba en el piso de arriba y que cuando se levantó "ya no estaban": "Hablé con dirección y les dije: 'Voy a decir lo que me dejen contar, estoy con su consentimiento de contar la verdad de lo que pasó, si no, hubiera seguido callada'”, ha terminado manifestando la colaboradora, que cree que finalmente "saldrá todo" a la luz.

