Marta López confirma que ha puesto fin a su relación con su novio, Rubén

Marta López ha confirmado que no pasa por uno de sus mejores momentos amorosos. La colaboradora de Ya es verano ha explicado que aunque no ha roto definitivamente con su novio Rubén si se encuentran distanciados y viendo qué va a pasar con su relación: "Me lo preguntan a diario y no os voy a mentir, es verdad que en estos momentos hay una separación, pero no sé lo que va a pasar, no quiero hablar de este tema por respeto, porque yo soy una persona pública pero él no lo es y no quiere serlo", ha dicho la que fuera la primera expulsada de Gran Hermano 2, que además ha asegurado que aunque todo lo que le está ocurriendo no es definitivo lo que sí siente es que está igual de enamorada que siempre. "Creo que él también está enamorado. No quiero hablar, entiendo que me tienen que preguntar, pero no quiero decir nada. No estoy bien y no quiero hablar nada más. Él es maravillo y punto y final", ha añadido.

Marta, que ha reconocido que no sabe lo que les va a deparar el tiempo, pero que "pase lo que tenga que pasar", y su todavía novio Rubén empezaron a tener algo más serio el pasado verano de 2021, pero ya se conocían de antes. De hecho, la colaboradora recordó a su amigo Kiko Hernández al principio de la relación que no le había dicho nada más sobre esta ilusión porque no le había dado "su visto bueno". A pesar de que están llevando su relación con bastante intimidad porque el policía no quiere ser un personaje público, durante estos meses ambos han sido el apoyo del otro y se han dejado mensajes de mucho cariño. "Gracias por aparecer en mi vida en el momento oportuno, por ilusionarme, por ayudarme a creer, por apostar y sobre todo por hacerme sentir", escribió el policía a su novia para agradecerle su cariño tras el fallecimiento de su padre.

A pesar de que pareja ha viajado por algunos rincones de España, se ha divertido en la boda de Fani Carbajo y Christofer o en la Fería de Sevilla, se han piropeado mutuamente en sus diferentes perfiles sociales y han mostrado a sus seguidores que tienen una gran complicidad juntos, parece que Marta y Rubén pasan por una gran crisis. Y aunque la colaboradora no ha querido dar más detalles sobre lo que ha pasado entre ellos dos, la verdad es que la colaboradora siempre ha dejado en las fotografías que ha publicado junto al policía bonitos mensajes hacia él: "Seguimos sumando vida… Sé que muchas veces soy un desastre y difícil, pero la vida es más bonita si me llevas de la mano, no me sueltes", le pide Marta.

Hace tan solo un mes que Marta y Rubén cumplían un año juntos, un año lleno de amor, alegrías y diversión que Marta le quiso agradecer: "Llegaste para cambiar mi vida y enseñarme cómo se ama con el corazón. Me siento muy afortunada de tenerte a mi lado. Mi chico", escribió la colaboradora de Mediaset en su aniversario. Y aunque el policía siempre ha querido mantenerse al margen de los focos, hace unas semanas que sorprendió a su novia tras unas informaciones que relacionaban a la exgranhermana con un exnovio de Alexia Rivas: "Simplemente quería intervenir para tranquilizar a esa persona que está ahí tan especial para mí, sé que lleva un día pasándolo muy mal por las cosas absurdas que han salido", dijo el andaluz provocando las lágrimas de emoción de su chica.