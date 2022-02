Marta López aclara qué relación tiene con el ex de Alexia Rivas y su novio la sorprende en directo La colaboradora no ha podido contener las lágrimas al escuchar a Rubén, con el que lleva desde 2021

Alexia Rivas y Marta López han vuelto a estar unidas por un nuevo triángulo amoroso tras el escándalo que fue el Merlos Place,. Unas fotografías de la que fuera la primera expulsada de Gran Hermano 2 con una expareja de la colaboradora de Ya es mediodía publicadas este miércoles hicieron saltar los rumores de una posible relación. Pero Marta ha sido muy clara al afirmar que lo que existe con el empresario llamado Josep es simplemente "una amistad" y que continúa feliz con su novio. "No tengo ninguna relación con él que no sea así (como amigos). Rubén sabía y sabe todo. Lo que tiene que saber lo sabe. Si yo tuviera una ilusión o estuviera con él lo diría, no le debo nada a nadie y no tengo ni rencor a Alexia porque es mentira", ha relatado en Ya son las ocho.

Después de negar por completo la relación amorosa con la expareja de Alexia, Marta ha recibido una sorpresa en directo. Su novio Rubén, un policía andaluz con el que lleva saliendo desde el verano de 2021, ha intervenido en directo en el programa de Sonsoles Ónega para mostrarle su apoyo. Nada más oír su voz, la colaboradora no ha podido contener las lágrimas y se ha intentado tapar la cara para ocultar su emoción. "Simplemente quería intervenir para tranquilizar a esa persona que está ahí tan especial para mí, sé que lleva un día pasándolo muy mal por las cosas absurdas que han salido", ha relatado la pareja de Marta.

El agente ha asegurado además que "lo sabía todo" y ha expresado que su relación con Marta se basa en la confianza. "Ella me cuenta absolutamente todo, yo sabía que eran amigos, que habían quedado, que estuvieron juntos ese día... Desmentir todo y aprovechar para decir que ella y yo por supuesto que estamos juntos, nos queremos muchísimo y estamos más unidos que nunca", ha continuado diciendo Rubén, que se ha mostrado indignado con la situación. Después de dejar todo muy claro, el novio de la exgranhermana se ha dirigido directamente a ella para decirle todo lo que la quiere y lo preocupado que estaba de verla pasarlo mal por estas cosas. "Te espero en casa. No llores, que no merece la pena", ha dicho a la colaboradora, que le ha respondido que le quiere con locura, que es lo mejor que ha conocido en su vida y pidiéndole que espera que aguante este tipo de situaciones.

Por su lado, Alexia ha contado que se había enterado del supuesto romance a través del propio empresario, quien había ido a su casa llorando para explicar que se estaba viendo con Marta. "Yo me distancio del chico, el sigue pico pala hasta que un día me escribe y me dice que me tiene que decir algo en persona", ha dicho la periodista, añadiendo que después de la confesión de Josep le dijo que le parecía feo que hubiera estado conociéndose con su antagónica televisiva por todo lo que acarreaba.

