Christofer y Fani, de 'La isla de las tentaciones', se han casado: 'Todo lo pasado queda atrás'

¡Fani Carbajo y Christofer Guzmán por fin se han dado el 'sí, quiero'! Tras diez años de relación, múltiples idas y venidas, con varias rupturas de por medio y el paso de la pareja por La isla de las tentaciones en dos ocasiones, han dado un paso al frente y han decidido casarse. El enlace estaba previsto para 2020, pero la pandemia de coronavirus hizo que se aplazara la boda hasta el viernes 10 de junio de 2022. "Estoy sudando, estoy de los nervios. No sé ni cómo voy a reaccionar, espero que de los nervios no me caiga por el camino", comentaba con una sonrisa la gran protagonista del día a la llegada al evento en el coche, añadiendo que "todo lo pasado queda atrás".

Fani y Christofer se dan el 'sí, quiero', pero no como ellos habían planeado

Fani y Christofer han estado rodeados de sus amigos más cercanos y de sus seres queridos, en una ceremonia privada que contaba con tan solo 85 invitados, como Marta López, Oriana Marzoli, la exsuperviviente Marta de Lola o Yola Berrocal. La exconcursante de la La isla de las tentaciones mostraba las ganas que tenía de casarse con el que iba a ser su futuro marido: "Sobre todo del 'sí, quiero', decir por fin 'ya soy tu mujer'. Y delante de todo el mundo y que se deje de especular de si estamos enamorados, si no estamos enamorados. ¡Que sí, que nos queremos y ya está!", expresaba Fani, lanzando un llamamiento para que no se volviese a hablar de su relación. "Estamos súper bien, la verdad. Con muchísimas ganas de verlos, tanto a él como al niño porque no sé cómo van, no los he visto", continuaba diciendo la novia, añadiendo que de lo nerviosa que estaba iba a llorar cuando los tuviese delante. En cuanto al viaje de luna de miel, la pareja no tiene claro a dónde ir aún: "El viaje de novios no lo sabemos todavía, porque como empiezo con las obras del local nuevo la semana que viene, creo que lo vamos a posponer".

Ambos sueñan con ampliar la familia. A principios de junio, la novia se sometió a una fecundación in vitro, pero en esta primera ocasión no pudo ser: "Mi cuerpo desgraciadamente lo rechazó. Tuve dos positivos, pero cuando fui a hacerme la analítica salió negativo y me dijo la doctora que mi cuerpo no lo había aceptado, pero tengo dos embriones más congelados. Así que tengo dos oportunidades más", relataba Fani antes de entrar al enlace. No obstante, la pareja lo va a seguir intentando: "Yo quiero hacerle papá, aunque ya es papá, pero quiero que vea nacer a su hijo".

Aunque esta ha sido la boda oficial, Fani y Christofer se habían dado ya el 'sí, quiero', jurándose amor eterno ante las cámaras de Telecinco en agosto de 2020, donde la celebración estaba oficiada por uno de los colaboradores de Sálvame, Kiko Hernández. El programa les brindó esta oportunidad debido a que su enlace se tuvo que posponer a causa de la pandemia del coronavirus. "Me siento como si fuese mi boda de verdad", decía una emocionada Fani por aquel entonces. Casi dos años más tarde, la pareja ha podido celebrar su enlace como querían: a lo grande. Fue al volver de República Dominicana, allá por febrero de 2020 cuando los dos enamorados anunciaban su compromiso.