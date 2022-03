¡Han vuelto! Fani y Christofer se dan una nueva oportunidad

El pasado noviembre, la pareja formada por Fani y Christofer, una de las más populares de la primera edición de La isla de las tentaciones, decidían poner fin a su relación después de haber superado un arduo camino de obstáculos en el que ella le fue infiel con Rubén. Ambos decidieron seguir adelante con su relación, luchando contra viento y marea, aunque desde ese momento su historia de amor se convertía una de las mediáticas del momento y, tras la cancelación de su boda, los rumores de montaje entre ellos cada vez crecieron más. Ahora, un mes después de que se separaran, Carbajo y su novio anunciaban que se están dando una segunda oportunidad. Aunque este mes han podido conocer a terceras personas, lo cierto es que la distancia provocaba que se echaran de menos y que volvieran a sentir la emoción del principio, el cosquilleo de dos personas que comienzan a conocerse.

"Estamos tonteando, nos mandamos mensajes y nos vemos algunos días. Cuando voy a casa a ver al niño me dice que me quede a cenar", revelaba Christofer muy contento tras haber retomado la relación con el amor de su vida. "No sé cómo explicarlo. Nos estamos conquistando de nuevo y nos estamos dejando llevar. Para mí ella lo es todo. Admito que me estanqué y que todos podemos tener fallos. He intentado cambiarlo", añadía en el programa de Jorge Javier Vázquez. Además, Fani revelaba que todavía no terminaban de decidirse por la situación laboral en la que se encuentra él, ya que está sin trabajo y no quiere volver a la hostelería. "Yo no tengo mucho futuro televisivo y en redes sociales, por lo que he estado buscando trabajo de otros tipos, aunque me han rechazado por ser quien soy", confesaba el joven. "Pensé que iban a pensar que era un reclamo, pero todo lo contrario", continuaba.

"Últimamente le veo más guapo porque se arregla más, se pone más camisas y chaquetitas de cuero. Me gusta más que antes. He sido sincera desde el principio y le he dicho que he estado con otro chico. Estoy muy ilusionada con Christofer y quiero estar con él, pero quiero ver cambios. Se acomodó y yo no podía cuidar a dos niños porque se levantaba muy tarde porque se acostaba a las mil por jugar a la consola. Intentaba luchar continuamente y él pasaba un poco", revelaba ella. Y no solo eso, la familia de la exsuperviviente siempre estaban muy presentes en la relación entre la pareja, algo que Christofer no lleva del todo bien porque creía que la tía Maite se metía demasiado entre ambos. Entonces, la familiar decidía entrar en directo en Sábado Deluxe para aclarar lo que piensa sobre ellos: "Son totalmente distintos y como pareja no les veo, puede que llegue un momento en el que lleguen a un entendimiento bien, pero en este momento no", expresaba. ¿Cuánto tiempo estará de nuevo la pareja? ¡Esperamos que mucho!

