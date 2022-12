Alba Carrillo cautiva en el ‘Mediafest’ con la imitación de Rocío Jurado de ‘Ese hombre’, ¡con dedicatoria a Jorge Pérez!

La polémica continúa entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Y es que, desde que tuviesen un affaire en la fiesta de la productora Unicorn Content, los focos han ido a parar sobre ellos en todo momento. De nuevo ha sido la colaboradora la que ha vuelto a la carga, y lo ha hecho apareciendo en la última gala de este viernes del Mediafest Night Fever, programa al que se ha incorporado como una concursante más. Alba Carrillo se ha subido al escenario para interpretar una de las canciones más míticas de Rocío Jurado, Ese hombre, con la que le ha podido lanzar continuas dedicatorias a través de la letra. Durante el momento de la actuación, se han emitido unas imágenes del exguardia civil para disipar así las dudas del trasfondo del tema interpretado por la ex de Fonsi Nieto.

Alba Carrillo se ha caracterizado como La Más Grande, sintiendo de lleno la canción que estaba interpretando en ese momento. Frases como, "es un gran necio, un estúpido engreído...", eran las que la modelo ponía más énfasis y las entonaba con más fuerza y garra. Una actitud que, al finalizar la canción, María Patiño resaltaba junto a Rocío Carrasco -que también estaba en el plató-, lo bien que se había metido en el papel de su madre al cantar este tema. A lo que la hija de Pedro Carrasco aseguraba que "se la ha tragado". La presentadora ha dado su opinión, en cuanto al tema del exguardia civil, sobre lo que ella percibía desde el público, asegurando que apoyaban a la maniquí. Ante la petición de mandarle un mensaje al que fuese ganador de Supervivientes, la modelo ha dicho lo siguiente: "Esta canción puede ser para tantos. Para todos, menos para Fonsi, para todos los demás", sentenciaba Alba.

Alba Carrillo, junto a la artista Davinia, protagonizaban una de las mejores actuaciones de la noche, dejando a los jueces anonadados por lo que habían visto en el escenario: "Es muy difícil cantar por Rocío Jurado, has puesto mucha pasión y me gustas muchísimo", le agradecía Cristina Rodríguez, destacando el coraje y la garra que le había imprimido a la hora de cantar el tema. Por su parte, Melody, ha asegurado que Alba Carrillo ha mantenido el tipo, alabando su actuación: "Me ha gustado", reconocía la cantante. "Creo que estás en tu momento, tienes una capacidad muy buena, te sabes reír de ti misma muy bien, eso juega mucho a tu favor. Por eso la gente empatiza tanto contigo", señalaba Antonio Castelo. En definitiva, la modelo ha cosechado buenas valoraciones.

Rocío Carrasco: el apoyo de Alba Carrillo

Una de las personas que estaba en el plató esa noche, y que ha apoyado a Alba Carrillo en todo momento, era Rocío Carrasco, íntima amiga de la colaboradora. La primogénita de Rocío Jurado aseguraba que no estaba sorprendida del talento que desprendía la modelo y tampoco por cómo había cantado: "Es que la conozco y sé de lo que es capaz. En lo bueno y en lo malo sé de lo qué es capaz", comentaba con una sonrisa cómplice. Bien es sabido de la buena amistad que mantienen Rocío Carrasco y Alba Carrillo. Ya lo decía el mes pasado de noviembre -al finalizar la docuserie, En el nombre de Rocío- la propia modelo, cuando relataba lo mal que lo había pasado durante un verano y lo mucho que le ayudaron Rocío y su marido Fidel: "En todo ese verano, que para mí fue el más duro de mi vida, ellos me apoyaron, me quisieron, llamaban todos los días a mi madre…".

