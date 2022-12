Sonsoles Ónega se moja sobre el polémico 'affaire' de sus excompañeros Alba Carrillo y Jorge Pérez

El 'affaire' entre Alba Carrillo y Jorge Pérez está levantando comentarios de todo tipo, ya sea en televisión como en las redes sociales. Y es que, los colaboradores se han convertido en los protagonistas de las tertulias del corazón tras su desliz durante la fiesta de empresa de Unicorn Content -responsable de contenidos como El programa de Ana Rosa y Ya es Mediodía-. La última que se ha referido a lo que ha ocurrido entre ellos ha sido su excompañera, Sonsoles Ónega, la cual pertenecía también a esta productora hasta el verano pasado, momento en el que se despedía de Mediaset. La presentadora, ahora en la cadena rival, se ha hecho eco de la polémica y ha dedicado parte de su programa actual a hablar sobre las cenas de empresa, previas a las navidades, y a lo que suele suceder en ellas si no tienes cuidado, lanzando así un consejo a sus excompañeros.

Alba Carrillo desmiente lo que contó Jorge Pérez y explica su versión de los hechos

Sonsoles Ónega parece estar al tanto de lo que ha ocurrido en aquella reunión de compañeros -la primera vez que ella no acudía, después de tanto tiempo en la cadena contraria-, y así daba paso a lo que iba a ser el consejo del día para Alba Carrillo y Jorge Pérez, de forma elegante y sin mencionarles: "Ojo, que las cenas de Navidad las carga el diablo o, mejor dicho, las graba el diablo", comenzaba diciendo sutilmente en Y ahora Sonsoles. A la presentadora no le ha faltado dar nombres para que todo el mundo se percatase que se estaba refiriendo a ellos.

Marta López confirma que Jorge Pérez y Alba Carrillo estuvieron en su casa tras la fiesta

Al momento, uno de los periodistas señalaba algunas de las cosas que no se debían hacer en este tipo de celebraciones de Navidad. Entre todos los consejos, Sonsoles ha querido destacar uno por encima de todos, el de no ligar: "Y si ligan... que no haya móviles que lo graben, porque ya sabemos lo que pasa". A lo que la colaboradora Valeria Vargas apuntaba: "Si las personas están solteras y todo fluye, pues bien, aunque sean compañeros de trabajo". Y Sonsoles respondía: "¡Luego la tienes que ver el lunes!", dejando claro que seguía muy de cerca todo lo que había sucedido. Esta era la primera reunión de compañeros que Ónega se perdía. La primera y la que más ha dado que hablar tras el desliz entre los colaboradores. La presentadora terminaba su paso en Mediaset el pasado verano diciendo adiós al programa que conducía, Ya es mediodía, donde trabajaba con los dos protagonistas actuales. Con ellos compartió muchas horas frente a los focos y a las cámaras en la mesa del Fresh.

De su paso por la Guardia Civil a su trayectoria televisiva: todas las facetas de Jorge Pérez

Alba Carrillo, muy enfadada con Jorge Pérez

Era el viernes 25 de noviembre cuando Alba Carrillo y Jorge Pérez eran captados en actitud cariñosa durante la fiesta de Navidad de la productora. Unas imágenes que han revolucionado a la pequeña pantalla española. Desde entonces, muchos han sido los rumores y las especulaciones acerca de lo que había sucedido después del festejo. Según ha confesado la ex de Feliciano López, "la atracción sexual se resolvió" en casa de Marta López. "No voy a entrar en detalles porque esas cosas son íntimas pero lo que está claro es que dos personas no se besan o no se acuestan si no quieren, cuando son adultas y lo hacen en libertad", aseguraba en El programa de Ana Rosa. Además, ha confesado estar muy enfadada con el exguardia civil porque le han llegado rumores de que, mientras ella le estaba defendiendo, él estaba con su esposa planeando el culparla de todo: "Si la mujer sabía todo, que es a la que le tiene que dar cuentas su marido, por qué nos deja Jorge mentir, a Marta y a mí, para protegerle", se sinceraba Carrillo, admitiendo que se sentía "engañada".