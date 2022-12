Polémico 'affaire' de los dos colaboradores Alba Carrillo se defiende entre lágrimas y lanza un mensaje a Jorge Pérez: 'Asume lo que has hecho y cuéntalo' La modelo ha reconocido que no dijo toda la verdad en sus primeras declaraciones, aunque lo hizo para defender al que fuera su amigo

Alba Carrillo y Jorge Pérez están más que nunca en boca de todos. Y es que, los dos están siendo los protagonistas de esta última semana a causa del affaire que tuvieron en la fiesta de Navidad que organizó la productora Unicorn Content. Ante las diferentes versiones que se han ido dando a lo largo de estos días desde que saltase la noticia, ha sido la modelo la que ha querido dar la cara para defender su postura reconociendo que tuvo que mentir para encubrir al ex guardia civil.

"Él vino el sábado y contó esa versión, ¿qué podía hacer yo después de eso? Pues vine y seguí con lo que en cierta forma habíamos pactado, yo no soy una persona que mienta pero en ese caso lo tuve que hacer por proteger a alguien que yo consideraba un gran amigo", aseguraba la colaboradora en Fiesta, ante la indignación de Emma García y todos los allí presentes.

"Jorge nos ha sido desleal a las dos, tanto a su mujer como a mí. Yo le consideraba mi amigo pero él no ha tenido ningún reparo a la hora de dejarme a los pies de los caballos", decía molesta, para revelar a continuación que lo que él había hecho era "una estrategia con su mujer para que la gente tenga una buena opinión sobre ellos y se pongan en mi contra y dejarme a mí como la culpable del asunto".

A esto ha querido añadir que tenía información de que Jorge se había dedicado a llamar a compañeros de televisión para pedirles que hablasen mal de ella. Alba Carrillo también ha tenido palabras para la mujer del ex guardia civil: "Alicia no es ninguna víctima, porque tú no puedes ir haciendo un comunicado defendiendo a tu familia y echarme a mí el muerto dejándome de fresca y de buscona", señalaba.

Ante tanta tensión, la hija de Lucía Pariente se ha roto en pleno directo, puesto que no lo estaba pasando bien: "Cuando lo paso mal me cierro. Lo facil sería quedarme en mi casa, no coger el telefono como él", comentaba entre lágrimas, admitiendo que se sentía "sobrepasada" por la situación. La modelo ha lanzado un mensaje a Jorge Pérez para que se pronuncie y admita lo sucedido: "Lo que no esperaba es que me echase el muerto a mí. Asume lo que has hecho y cuéntalo".

La frase al oído de Jorge Pérez a Alba Carrillo

Alba Carrillo está harta de que la señalen como culpable y, en un momento dado de la entrevista, la modelo ha desvelado una frase que le dijo Jorge Pérez antes de que comenzase la fiesta: "Si tanto dicen que yo le iba detrás, por qué cuando Jorge llega a la fiesta dice ‘hola, qué tal’, y después al oído me suelta: "Si alguna vez le fuera infiel a mi mujer, sería contigo'", contaba, descubriendo así uno de los momentos clave de la noche y del affaire.

Ella ha asegurado no estar enamorada del ex guardia civil: "¿Enamorada de él? No, pero sí sabía que esto acabaría pasando. Hace meses que lo pensaba y podía haber sucedido en cualquier momento. ¿Si tendría una relación seria? No, no. Desde el primer momento en que una persona tiene una relación seria y hace lo que hace ya no lo quiero en mi vida. Regalos como esos no los quiero", sentenciaba.

Jorge Pérez y Alicia Peña, sobrepasados

Durante el directo, Fiesta ha emitido las primeras imágenes de la pareja lejos de su domicilio habitual. Nada más bajarse del coche, y con su hijo en brazos, Jorge Pérez decía a los reporteros que estaban en "una zona privada". Al momento, su pareja saltaba a escena: "¿Esto lo estáis haciendo en serio? No tenéis corazón".

A lo que el ganador de Supervivientes 2020 amenazaba a los periodistas con llamar a los Cuerpos de Seguridad: "No me hagáis llamar a la guardia civil que seguro que tienen mejores cosas que hacer". En ese instante, y antes de entrar a la casa en la que se hospedan, Alicia Peña se encontraba hablando por teléfono y se le escuchaba decir, "llama a la guardia civil que están aquí todos". Al momento, se metían en su hogar y cerraban la puerta.