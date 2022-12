Jorge Pérez continúa alejado de los platós tras su polémica, ¿pero ha fichado por un reality?

Después de una semana de polémicas y cruces de declaraciones, Jorge Pérez ha decidido desaparecer de la televisión durante un tiempo para centrarse en su matrimonio, o al menos así es cómo lo contaba Isabel Rábago el viernes. Sin embargo, nueva informaciones podrían indicar que el ex guardia civil habría decidido alejarse para prepararse antes de entrar a participar en un nuevo reality dos años y medio después del final de Supervivientes.

A pesar de que se había dicho que la intención de Jorge Pérez era ahora guardar silencio, motivo por el cual no pensaba volver a los platós hasta pasado un tiempo, el sábado en el Deluxe María Patiño aseguró que el ex guardia civil iba a aparecer pronto en los medios de comunicación. "Podemos confirmar que Jorge Pérez ha firmado el precontrato de un reality inminente en esta casa. Y tenemos casi confirmado que va a ser portada de una revista junto a su mujer", comunicaba la presentadora. Por supuesto, el sábado el colaborador no estuvo en Fiesta, el programa que presenta Emma García y en el que trabaja desde su estreno y sin embargo fue visto junto a su mujer y Marlon, su hijo pequeño, en Palencia.

En cuanto a qué realities podría estar preparando Telecinco, el mes pasado Vertele mencionaba una nueva edición de Pesadilla en el Paraíso pero con parejas, para darle continuidad al formato como se hizo con otros títulos previamente. También se ha hablado del regreso de Secret Story, que era la apuesta de la cadena a principios de año. Otros programas de telerrealidad que la cadena ha explorado en los últimos años son Solos/Solas, emitido en Mitele Plus, o La casa fuerte.

Jorge Pérez apareció por última vez en televisión el sábado 26 de noviembre después de que se hubiera hecho público su affaire con Alba Carrillo en una fiesta de la productora Unicorn. Entonces se enfrentó a las críticas admitiendo su culpabilidad pero diciendo que no había habido besos, solo "cruce de labios", tras lo que tanto él como su mujer hicieron público un comunicado. Sin embargo la historia fue poco a poco retorciéndose y la modelo terminó compartiendo unos días después que ambos habían mentido con la intención de proteger el matrimonio y la reputación del ex guardia civil. El viernes se conoció que la pareja había enviado a sus tres hijos mayores fuera de Madrid para intentar salvar su relación, mientras que el pequeño de la casa, que tiene solo 4 años, se quedaba con ellos. También se supo que Alicia, la mujer del colaborador, estaba sometida a mucha presión por todas las alegaciones que se habían vertido contra ella y que estaba "absolutamente sobrepasada".

Por su parte, Alba volvió a reiterar su versión de los hechos, y la explicación de por qué había cambiado la historia, en Fiesta: "Él vino el sábado y contó esa versión, ¿qué podía hacer yo después de eso? Pues vine y seguí con lo que en cierta forma habíamos pactado, yo no soy una persona que mienta pero en ese caso lo tuve que hacer por proteger a alguien que yo consideraba un gran amigo", aseguraba la colaboradora en Fiesta, ante la indignación de Emma García y todos los allí presentes.