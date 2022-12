La divertidísima fiesta de Alba Carrillo cantando por Rocío Jurado ¡con guiño directo a Jorge Pérez! La colaboradora, que confiesa estar muy decepcionada con el exguardia civil, daba el 'do de pecho' este sábado junto a unos amigos

Alba Carrillo y Jorge Pérez están en el ojo del huracán desde que hace nueve días se publicaran varios vídeos de ellos en actitud muy comprometida. Tras las polémicas imágenes, no dejan de filtrarse informaciones sobre ambos. La colaboradora ha confesado que está muy cansada con esta situación y su amistad con el ganador de Supervivientes se ha deteriorado enormemente. Este sábado, tras una acolorada tarde en Fiesta donde discutía con varios compañeros, Alba decidía salir de fiesta con varios amigos. Durante la celebración, la modelo daba el 'do de pecho' y se acordaba de su compañero al que le mandaba un guiño muy directo a través de una de las famosas canciones de Rocío Jurado, Ese hombre. ¿Te gustaría ver a Alba Carrillo cantando por La más grande? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

