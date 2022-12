El plan de acción de Jorge Pérez y su mujer después de las últimas declaraciones de Alba Carrillo El ex guardia civil no planea volver a la televisión por el momento y está centrado en salvar su matrimonio

Ha sido una semana muy difícil para Jorge Pérez, que después de la publicación de sus imágenes junto a Alba Carrillo está haciendo lo posible por salvar su matrimonio. El ex guardia civil no ha vuelto a aparecer en televisión desde que diera las primeras explicaciones el domingo en el programa Fiesta, pero tal y como ha explicado su compañera Isabel Rábago en Ya es mediodía, su intención es desaparecer un tiempo de los medios de comunicación y centrarse en su familia. "Alicia está absolutamente sobrepasada porque están oyendo muchas cosas", ha asegurado la periodista. "Se están blindando", ha insistido.

Según ha informado Isabel Rábago, Jorge está con su mujer las 24 horas desde ese día y "Alicia lo sabe todo", han decidido juntos mandar a sus tres hijos mayores fuera de Madrid, sacarlos del colegio y proteger a su familia de la atención mediática. El pequeño, que tiene solo cuatro meses, continúa con ellos. "Está recibiendo llamadas de todo el mundo, no está contestando a nadie que yo sepa. Hay mucho dinero encima de la mesa, hay muchas ofertas de realities y movidas, están ahora mismo blindando su matrimonio, yo digo que están fuertes", ha explicado la colaboradora, añadiendo que la salud mental de la coach, es lo más importante para el ex guardia civil, que está tomando las decisiones necesarias para continuar protegiendo a los suyos.

Jorge y Alicia han dejado de ver la televisión y el colaborador no tiene intención de volver a los platós ni contestar a Alba Carrillo de nuevo, ni siquiera a través de compañeros o amigos ni por las redes sociales. "De momento no va a venir", ha insistido la periodista, añadiendo también que todo lo que se ha dicho el ex guardia civil ya se lo había contado a su mujer antes de que saliera en pantalla, aunque se desconoce si se van a tomar medidas legales.

Alba Carrillo aseguró el jueves que entre ella y su compañero de programa existía desde hacía tiempo "tensión sexual" que nunca se había resuelto hasta el pasado fin de semana, cuando Jorge Pérez habría acudido a casa de Marta López después de la fiesta de la productora. Además, la colaboradora insistió en afirmar que después de pasar unas horas en casa de su amiga, fue el propio exsuperviviente quien la llevó en coche a su hogar y después se despidieron con un beso. Ante la duda, Joaquín Prat le preguntó directamente a Alba Carrillo si la tensión que existía entre ellos llegó a resolverse, ante lo que la modelo respondió directamente y con rotundidad que sí.