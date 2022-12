Alba Carrillo reaparece tras su crisis de ansiedad, mientras la mujer de Jorge Pérez también acude al hospital

Continúan las aguas revueltas en torno al affaire de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Los protagonistas del escándalo han tenido que alejarse de las cámaras durante un tiempo, sobrepasados por la situación. Mientras que la colaboradora de Ya es mediodía sufrió una crisis de ansiedad ante el devenir de los hechos, el exguardia civil se refugiaba con su mujer y sus hijos en Palencia. Varias semanas después de la fiesta de Unicorn, donde se desató este escándalo sentimental, Alba Carrillo ha reaparecido en televisión después de que Jorge Pérez negara tajantemente la versión de Alba sobre lo que ocurrió en la fiesta y posteriormente en la casa de Marta López.

-Alba Carrillo se defiende entre lágrimas y lanza un mensaje a Jorge Pérez: 'Asume lo que has hecho y cuéntalo'

La ex de Fonsi Nieto había acordado que participaría en el programa Fiesta del pasado 6 de diciembre, pero Emma García comunicó la indisposición de su compañera que tuvo que acudir al hospital aquejada de una crisis de ansiedad: "Está agobiada y no quiere hablar más del tema. No tiene fuerzas para venir", señaló. Sin embargo, el pasado jueves 8 de diciembre regresó al plató por sorpresa para reafirmar su versión y acabó protagonizando una acalorada discusión con la periodista de Cuatro al día Bea Jarrín, amiga de Jorge Pérez.

"Estoy nerviosa. Han sido muchas cosas, he acabado un poco sobrepasada por todo", comenzó diciendo nada más llegar al plató. "Al final, está hablando todo el mundo y la que tiene que hablar soy yo", señaló rotunda. "Lo que alucino es que estas buenísimas periodistas que, en vez de estar en Qatar o en Ucrania ganándose el Pulitzer, están aquí hablando de Alba Carrillo [...] Están hablando de mí, no yo de ellas. Están contando mi historia", continuó refiriéndose a Bea Jarrín, periodista y amiga de Jorge Pérez, que acudió a defenderle al programa Fiesta. Al parecer y según los colaboradores del espacio, ella es la mujer que habría provocado los celos de Alba Carrillo la noche que ocurrió todo.

-Alba Carrillo lanza un 'dardo' directísimo a Jorge Pérez

Bea Jarrín contó que en plena fiesta fue avisar a su amigo de que estaban grabándole en actitud cariñosa con Alba Carrillo, algo que molestó a la modelo. "Jorge me dijo que no pasaba nada por el hecho de que les estuvieran grabando porque simplemente estaban de cachondeo. Creo que efectivamente en un primero momento ellos pensaban que no era para tanto lo que estaban haciendo pues tenían esa complicidad", contó la periodista. Y señaló que Alba Carrillo no tiene motivos pasar ponerse celosa de ella: "Ella es un cañonazo de mujer, ¿cómo iba a estar celosa de mí? Yo lo que creo es que Alba se molestó porque los que nos acercábamos le estábamos cortando el rollo".

Sin embargo, según cuenta la ex de Feliciano López, Bea también estuvo tonteando con Jorge en la fiesta de la productora. "Lo que ella hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si también pillaba algo, a mí me parece que no ha contado las cosas como son. Yo te vi con el cuello metido en el cuello de Jorge, así que estabas ahí para ver qué era lo que pillabas", le recriminó Alba, a lo que Jarrín contestó: "Yo no te he faltado al respeto en ningún momento, así que no voy a consentir que tú me hables así, yo no he venido aquí a defender a nadie, yo solo cuento lo que pasó", ha querido aclarar, Ante estas palabras, Carrillo recogió sus cosas y se marchó del programa. "Yo con esta señora no quiero hablar nada".

La reportera de Cuatro al día contó también durante su participación en el programa que la mujer de Jorge Pérez, Alicia Peña, ha tenido que ir a un centro hospitalario tras sufrir una crisis de ansiedad, algo que tambien le ocurrió a Alba Carrillo,. "Alicia ha tenido que acudir al hospital por un cuadro de ansiedad y no ha sido porque esté sobrepasada por unos cuernos. Ese no es el problema, es todo lo que ha venido después, como tener cámaras en casa de sus padres".