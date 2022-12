Alba Carrillo, superada por las circunstancias, se ausenta del trabajo y acude al hospital

Totalmente desbordada. Así se encuentra Alba Carrillo tras su polémico 'affeire' con Jorge Pérez. La colaboradora, de 36 años, se ha pronunciado sobre este tema en todos los programas en los que participa. Sin embargo, ayer no pudo acudir a Fiesta. "La directora me ha dicho que no ha podido venir. Que ha llamado a las 14:00 de la tarde y que había decidido no hablar más del tema", dijo Emma García a los espectadores. "Está agobiada y hasta ha tenido que ponerse al teléfono su madre, Lucía Pariente, para confirmar que no se encontraba bien. Yo me quedo preocupada", aseguró la presentadora. "Está superada por la situación y no me extraña, porque se ha ido de madre”, añadió.

A pesar de todo, el motivo de su ausencia no estaba del todo claro. "No sé si ha pasado algo, porque antes estaba todo bien. Algo ha tenido que pasar para que esté superada por la situación y espero que nos lo cuente a lo largo de la tarde", insistió Emma. Pero Alba no se pronunció.

Fue el programa el que confirmó lo que ocurría pasadas unas horas. "Alba Carrillo ha tenido que ir al hospital por el estado de ansiedad y de nervios que tenía", explicó la reportera Kiti Gordillo. "Está superada por la situación y no está sabiendo gestionar del todo bien todo lo que le está ocurriendo. Entonces, frente a ese estado de nervios, ha decidido ir al hospital para que le den una medicación o para que le asesoren convenientemente", puntualizó. "No pensabamos que esto le iba a afectar tanto hasta el punto de no poder ir al trabajo", puntualizó, pues horas antes la colaboradora había protagonizado un directo muy distendido en redes sociales sobre su encuentro con Jorge Pérez.

Emma, por su parte, comentó que Alba había tomado una drástica decisión tras el desagradable enfrentamiento que tuvo la semana pasada con el periodista Aurelio Manzano. "Ha abandonado el chat de colaboradores". Y este es el mensaje que envió para despedirse: "Queridos compañeros. Me salgo de este chat porque no quiero estar en ningún sitio con personas que graban conversaciones y amenazan (Aurelio). Un beso a todos y podéis contactarme en mi teléfono personal. Menos él".

Aurelio Manzano, por su parte, aclaró que este mensaje no lo envió el mismo día de la confrontación, sino un día después. "Ella da por sentado que la tengo grabada y que la he amenazado. Espero que me pida disculpas porque yo no te he amenzado y me ha acusado de un delito", manifestó el periodista muy enfadado.

