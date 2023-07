No te pierdas el cambio radical de look de Adara tras 'Supervivientes': se ha teñido el pelo rubio ceniza La concursante está viviendo una etapa intensa a todos los niveles y se encuentra ilusionada con su relación con Bosco Martínez-Bordiú

Adara Molinero está en un momento de su vida lleno de cambios. La concursante, que fue una de las finalistas de la última edición de Supervivientes, experimentó una impactante metamorfosis durante el tiempo que estuvo en Honduras, sobre todo por la falta de alimentos. En las semanas que Adara Molinero permaneció en la isla, perdió mucho peso, no obstante, en la recta final del concurso le ocurrió todo lo contrario. Algo que ella misma explicó a su vuelta cuando reveló que se le había hinchado mucho el abdomen debido a algunos problemas gastrointestinales derivados de una infección por Helicobacter Pylori.

Sin embargo, más allá del evidente cambio físico que suelen experimentar todos aquellos que participan en este tipo de programas, lo cierto es que la vida de Adara también dio un giro importante en otros ámbitos. La concursante conoció en Honduras a Bosco Martínez-Bordiú, ganador de la edición, y con el que ha iniciado una relación sentimental. Después de varias semanas de especulaciones, la pareja confirmó su romance con un romántico beso en el plató de Supervivientes y confesó que había intentado mantener su historia en secreto, llegando incluso a esconderse de las cámaras.

Así responden Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú a los rumores de crisis

Tras su regreso a España, están aprovechando al máximo estos primeros días juntos, realizando varias escapadas románticas. Por ejemplo, hace unos días Adara y Bosco disfrutaron de un viaje a una zona natural de Zamora junto a Jonan Wiergo -tercer finalista de la edición-. Un destino ideal para alejarse del bullicio de la ciudad y aprovechar para desconectar y recargar las pilas.

No obstante, a pesar de esta romántica escapada, recientemente su relación ha estado en el punto de mira después de que Bosco acudiera a un estreno en Madrid acompañado por Raquel Arias. Al parecer, este gesto habría molestado a Adara, que compartió un enigmático mensaje: "A veces me gustaría desaparecer". Sin embargo, ambos han querido zanjar los rumores de crisis y han reaparecido juntos en un concierto en Madrid.

La comentada transformación de Adara tras su paso por 'Supervivientes'

Un sorprendente cambio de look

La concursante ha optado por afrontar esta nueva etapa tras el reality con un inesperado cambio de look. Hace algunos días compartió en su perfil una publicación en la que comentaba que estaba pensando en teñirse el pelo. Pues bien, Adara no solo ha cambiado su castaño habitual por un llamativo rubio ceniza, sino que también se ha cortado el cabello.A través de su perfil público ha compartido todos los pasos de esta transformación. El resultado, como podemos ver en las imágenes, es un favorecedor corte de pelo estilo long bob con ondas, uno de los peinados que se ha convertido en tendencia en los últimos años.

Aunque durante el tiempo que estuvo en Honduras, Adara se mostró bastante reticente a que le cortaran la melena, lo cierto es que ya en España no ha tenido reparos en apostar por cambio radical. No obstante, no es la primera vez que cambia de manera inesperada de look y sorprende con cortes de pelo o estilismos arriegados. Por ejemplo, el año pasado dejó atrás su larga melena para decantarse por un corte de pelo al más puro estilo de Cleopatra, muy pulido y con flequillo.