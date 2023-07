Así responden Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú a los rumores de crisis

Loading the player...

El amor entre Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú surgió durante su paso por Supervivientes, pero su relación ha continuado más allá del concurso, tal y como demostraron con su reciente escapada romántica a Zamora. Sin embargo, los rumores de crisis no han tardado en planear sobre ellos, especulaciones que se desencadenaron a raíz de que él acudiera a un evento acompañado por Raquel Arias. Pero Adara y Bosco no han tardado en responder, con una romántica foto y unas bonitas declaraciones que dejan claro cómo marcha todo entre ellos. Dale al play y no te lo pierdas.

