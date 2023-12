Alma Bollo se reencuentra con sus compañeros de 'Supervivientes' en el fiestón de su 24 cumpleaños

A las puertas de cumplir 24 años, Alma Bollo ha celebrado una fiesta de cumpleaños por todo lo alto. La hija de Raquel Bollo nació el 13 de diciembre, así que teniendo en cuenta que cae entre semana, la joven ha aprovechado el sábado para reunir a todos sus amigos y familiares en Sevilla. Una celebración que no han querido perderse sus excompañeros de Supervivientes, que incluso han viajado expresamente a la capital andaluza para acompañar a su amiga en este día tan especial para ella. Sin embargo, Alma ha tenido que hacer frente a la ausencia de su hermano, Manuel Cortés, el cual no ha aparecido en ninguno de los momentos que han compartido de la fiesta.

Entre todos los asistentes que acudieron al evento, una de las protagonistas fue su madre, Raquel Bollo, que no dudó en ningún momento en acompañar a su hija en su pre-cumpleaños. Ambas mantienen una relación estupenda; muestra de ello son las incontables fotografías y muestras de cariño que comparten con frecuencia. Tanto madre como hija se han encargado de hacerse todo un álbum de fotos con todos los invitados para inmortalizar este día. A pesar de ello, quien no ha aparecido en ninguna de esas imágenes ha sido su hermano Manuel Cortés, con el que guarda un vínculo muy bonito. El motivo por el cual el artista no habría podido estar con su familia ha sido porque ese mismo día ha tenido que dar un concierto en Llora del Río, Sevilla.

Por otro lado, los que no han faltado a la fiesta han sido sus compañeros de reality, Adara Molinero y Jonan Wiergo. Cabe recordar que los tres formaron una unión durante su paso por el concurso que ha atravesado la pequeña pantalla y ha perdurado en la vuelta a la ‘realidad’. Han sido ellos los encargados de mostrar, a través de sus respectivas cuentas públicas, que a pesar de que han pasado varios meses desde que abandonaran las aguas cristalinas de los Cayos Cochinos, continúan llevándose tan bien como los primeros días. Además de los influencers, Amor Romeria ha sido también otra de sus grandes amigas que se ha trasladado hasta Sevilla para acompañar a Alma Bollo en este día tan señalado.

Una fiesta en la que no ha faltado brillo

Como se ha podido ver en las imágenes que han compartido los invitados, Alma Bollo ha pensado en todos los detalles y ha hecho una fiesta por todo lo alto. Una de las zonas que se ha convertido en la perdición de su madre, Raquel Bollo, ha sido la increíble mesa de chucherías que la joven ha puesto: “Esta es mi perdición”, confesaba la colaboradora a sus más de 500.000 seguidores. Tampoco ha faltado una zona dedicada única y exclusivamente para maquillarse, una tarta y una plataforma giratoria donde los invitados podían realizarse vídeos para el recuerdo. Respecto a la decoración, la hija de Chiquetete ha optado por llenar la sala casi por completo de luces de neón, espejos, una enorme tarta y mucha música para bailar.