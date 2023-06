Las lágrimas de Alma Bollo tras ser expulsada de 'Supervivientes'

Alma Bollo ha dicho adiós a Supervivientes. La hija de Chiquetete y Raquel Bollo se ha despedido del concurso de su vida entre lágrimas. "Nunca me lo hubiera imaginado así. Al final yo me muestro tanto para lo bueno como para lo malo. He llegado hasta aquí y me he superado en todos los aspectos que tenía que superarme. Para mí he sido una muy buena superviviente. Me alegro de haber llegado hasta aquí, de llevarme a la gente que me llevo y nada, tengo muchas ganas de ver a mi familia", declaró tras conocer el veredicto de la audiencia.

La sevillana, de 23 años, dedicó unas bonitas palabras a sus compañeros antes de abandonar la palapa. "No salgo con un hermano, salgo con dos, eres mis manos y mis pies, te estás coronado como superviviente", le dijo a Jonan Wiergo, con quien ha forjado una gran amistad en la isla. "Gracias por dejarme ver la maravillosa persona que eres. Gracias por dejarme ser, por dejarme estar, sigue luchando. Sigue haciendo lo que tu corazón te dicte. Siempre lucha por lo que quieras. Te espero fuera con los brazos abiertos", le aseguró a Adara.

Alma confesó que su expulsión había sido muy amarga, ya que se ha producido a las puertas de la final. Pese a ello, se siente muy orgullosa de su concurso. "Ya estoy un poco más relajada. Me ha costado, pasas aquí muchos meses y ahora te quedas a las puertas, es un sentimiento agridulce. Pero la clave es no haberme defraudado a mí misma nunca y eso es lo que me llevó", manifestó. "He aprendido mucho a valorar lo que tengo en mi día a día, la falta que me hacen los míos y, aparte, lo mejor que me llevo son mis bebés, Adara y Jonan", añadió.

Con tan solo cinco concursantes ya en Honduras, Carlos Sobera anunció que el próximo sábado todos ellos disfrutarán de una gran fiesta en Cayo Paloma. "Por el esfuerzo, la entrega y la actitud que tienen, y por los 100 días con su presencia", comunicó. Además, confirmó que Alma también asistirá a la celebración "porque se lo merece".

La salida de Alma llega tras la de su hermano, Manuel Cortés. El músico tuvo que abandonar el concurso por motivos médicos y a su llegada a España tuvo que ser hospitalizado para recuperarse de sus molestias intestinales.