Manuel Cortés, hospitalizado tras su paso por 'Supervivientes'

El pasado domingo el equipo médico de Supervivientes decidía que Manuel Cortés abandonara el concurso por motivos médicos. Dos días después, el hijo de Raquel Bollo y Chiquetete aterrizaba en España y su imagen era desoladora. Desde entonces, el músico, de 28 años, permanece ingresado en un hospital para recuperarse de sus molestias intestinales. Cabe recordar que Manuel fue intervenido en 2020 de una peritonitis. "Me encuentro mejor", dijo anoche al conectar en directo con 'Tierra de Nadie'. "Estoy bien. La verdad que me emociona mucho ver los vídeos, veros hablar y todo. Me he propuesto no llorar más. Me ha tocado, no sé si a la gente le gustará o no, pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir", manifestó desde la cama.

-Manuel Cortés, el segundo concursante de Supervivientes que abandona por motivos médicos

"Mi sueño de ser un superviviente nato siempre lo he tenido. Cuando me veáis en persona, que espero que sea lo más pronto posible, seguramente que entenderéis muchas cosas. Espero disfrutar de todo lo que están disfrutando los compañeros ahí. Ver la primera gala así es muy diferente. Ahora mismo se me queda un sabor agridulce viéndolo desde aquí", explicó.