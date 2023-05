Manuel Cortés, el segundo concursante de Supervivientes que abandona por motivos médicos

Hace cerca de una semana, Manuel Cortés tuvo que ser evacuado de urgencia de la playa en la que convivía con sus compañeros tras 80 días en Supervivientes. Un problema de salud le obligó a dejar temporalmente el concurso tras experimentar fuertes dolores abdominales y, después de unos días de observación, finalmente abandona el reality. “La verdad es que el cuerpo no me responde como yo quisiera y gracias al equipo médico pues... estoy" explicaba Manuel. El presentador, Ion Aramendi, le respondía: "Manuel, ya sabes que en este concurso el estado de salud del concursante para nosotros es lo principal. Bajo ningún concepto pondríamos en riesgo la integridad física de ninguno de los supervivientes".

A continuación le comunicaba la decisión del programa, que no era otra que su marcha. “Hemos decidido que debes abandonar la aventura” decía Ion. Manuel se confesaba triste, aunque ya esperaba que iba a ocurrir algo así. “Me lo imaginaba porque están siendo unos días muy duros para mí porque el cuerpo no me acompaña, no me responde. Voy arrastrándome y yo creo que no es lo que el público ha visto de mi durante este tiempo” aseguró el hijo de Raquel Bollo. “Me da muchísima pena. Se me rompe prácticamente el sueño, porque tenía ganas de ganar el programa, pero es imposible” dijo.

Los dolores que experimentó el concursante el pasado 22 de mayo hicieron temer que fuera la repetición de un problema del que fue intervenido hace dos años (una peritonitis). “Ojalá sea de no comer, porque como sea algo de la operación me tengo que ir a España” dijo entonces Manuel. Le trasladaron al hospital donde le hicieron pruebas hasta el día 25, momento en el que regresó a la playa. “Me han puesto tratamiento y me han comentado que estoy mejorando muchísimo. Me encuentro bien, un poco dolorido, pero según pasan las horas cada vez mejor” aseguraba entonces Manuel a su hermana Alma, que está también en Honduras, y a su madre Raquel.

Sin embargo los siguientes dos días siguió con molestias así que la decisión ha sido que tome un vuelo de vuelta. Desde el plató Raquel Bollo se mostraba muy emocionada y orgullosa del papel que ha hecho su hijo a lo largo de tantas semanas. “Estoy muy orgullosa de ti, como concursante y como hijo. Lo has dado todo y has llorado por quedarte y por cumplir tu sueño. Te espero con los brazos abiertos, a recuperarte. Te vas dando una lección de amor por este reality. Te quiero". La despedida de los hermanos ha estado marcada también por las lágrimas, aunque Manuel le ha dado ánimos a Alma para que llegue a la final.

Segunda evacuación este año

Se ha convertido así en el segundo concursante de esta edición en tener que salir de Honduras por un motivo de salud. Ya a finales del mes de marzo, Gema, hija de Ana María Aldón, se lesionaba el codo en una de las pruebas y, aunque recibió tratamiento para mejorar, no lo hizo. También entre lágrimas dejaba atrás a sus compañeros y una aventura exigente y que pone al límite las fuerzas.

El programa continúa su andadura situando a los aspirantes ante retos cada vez más complicados pues el tiempo pasa y el hambre hace cada vez más mella. En la última entrega del reality los votos han salvado de la nominación a Adara Molinero, una noticia que ha dejado asombrados a los partidarios de Asraf, que también está en la lista para abandonar Honduras. Los partidarios del novio de Isa Pantoja daban por hecho que sería él el salvado por lo que la elección de Adara ha generado estupor. Las sorpresas no cesan en el reality.