Del susto de Manuel Cortés a la expulsión de Diego: lo último de 'Supervivientes'

La unificación ha llegado. ¡Viva la reunificación! Por lo que 'Supervivientes 2023' se enfrenta ya a esta nueva fase del programa en el que ya no existirá el "destierro" pero tampoco “repesca” pues la conocida como ‘playa olvido’ se queda sin náufragos visitantes. Es por ello que tanto Jaime Nava como Artùr Dainese han vuelto a reunirse con sus compañeros y se han convertido de nuevo en concursantes de pleno derecho mientras que Diego Pérez, se convirtió en el sexto expulsado de la edición chocando así contra el muro de hierro creado por el jugador de rugby y el modelo internacional, quienes han ido derrotando semana tras semana al resto de desterrados.

"Creo en el destino y está todo escrito y ha tenido que ser así. Palante. Como dice mi padre, que me estará viendo, para atrás ni para coger impulso. Me voy muy orgulloso, con la cabeza arriba, me lo he pasado genial" dijo el campeón de kickboxing, quien no dudo en desear suerte a todos sus compañeros, incluidos Adara y Asraf con los que no ha tenido nada de afinidad durante el concurso.

Diego, que ha demostrado su fortaleza física en cada una de las pruebas eliminatorias y en las actividades del día a día, señalaba antes de poner rumbo a España que tenía claro que la audiencia le había penalizado por meterse en medio de la polémica de Yaiza Martín quien fue expulsada disciplinariamente por la dirección de 'Supervivientes' tras insultar a Asraf. En aquel momento, Diego no dejó claro lo que había sucedido entre ambos, y en buna parte lo hizo por su fiel amistad hacia la canaria, tal y como ponían de manifiesto tras su expulsión.

"Creo que fue por el conflicto que hubo y que yo estaba en medio. Ya le pedí perdón a Asraf por no ser claro, pero son mis principios de lealtad de amigo y lo volvería a hacer una y mil veces. Sé que a la gente no le habrá gustado, pero yo soy así y no voy a cambiar", declaraba el deportista.

El susto de Manuel Cortés

Sin embargo, antes de conocer que su aventura en Honduras había tocado a su fin Diego Pérez tuvo que sustituir a Manuel Cortés en la prueba de recompensa, pues el hijo de Raque Bollo se sintió indispuesto y tuvo que ser atendido por los servicios médicos de la isla, quienes le diagnosticaron un problema intestinal, que rápidamente fue solventado, pudiendo incorporarse de esta manera rápidamente al programa.

"Estoy un poco mejor, me ha dado mucha pena no poder disputar la prueba con todos mis compañeros porque disfruto mucho de estos días y justo antes de salir he tenido un momento bastante chungo, pero gracias a Dios al equipo magnífico que hay aquí se ha solventado rápido", ha explicado el concursante tras ser atendido. "No me quiero ir de aquí ni con agua fría, asique muy bien" señalaba el concursante, quien ha querido tranquilizar así a su familia.

La visita de Pocholo

Además de este incidente y la ya mencionada expulsión, el programa de ayer nos regaló la cara más tierra de Adara Molinero y Alma Bollo quienes no pudieron evitar emocionarse cuando recibieron los mensajes de sus hijos con motivo del Día de la Madre, así como el anuncio de la visita de Pocholo quien se trasladará hasta Honduras acompañado de su inseparable mochila para insuflar energía a su sobrino Bosco Martínez Bordiú.

El mensaje de Ion Aramendi a su mujer

Pero por si todo esto no hubiera sido suficiente, Ion Aramendi aprovechaba esta nueva entrega del reality para felicitar a todas las mamás de su vida y en especial a la madre de sus hijos, a la que también daba la enhorabuena por su nuevo proyecto profesional. María Amores, mujer del presentador, estrena el próximo 11 de mayo el videopodcast 'Generouser' en mtmad y no pudo, por menos, desearle toda la suerte del mundo. "Después de 15 años juntos no dejas de sorprenderme" declaraba Ion.

Asraf, Jonan, Ginés y Manuel son los nominados de esta semana, sin embargo, solo uno de ellos pondrá fin a su aventura este domingo y por consiguiente, a su sueño de ser el portador del cheque de 200.000 euros de esta edición.