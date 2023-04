Kiko Rivera, muy enfadado con 'Supervivientes' por no permitirle defender a su primo Manuel Cortés

La tensión entre Manuel Cortés y Asraf Beno en la última edición de Supervivientes ha traspasado las fronteras del concurso, y se ha trasladado al entorno más directo de ambos concursantes, en concreto, a los primos de Cortés, Kiko Rivera e Isa Pantoja, esta última, pareja de Asraf Beno. Hace unos días, la hija de Isabel Pantoja visitaba por sorpresa la isla para animar a su novio, y aprovechaba la ocasión para mantener una conversación con Alma Bollo y Manuel Cortés sobre la complicada situación que se ha generado entre sus primos y su novio y los problemas que están teniendo en la convivencia.

Kiko Rivera también se pronunció sobre este tema de manera pública y compartió con sus seguidores algunos comentarios en defensa de su primo. No obstante, el hijo de Isabel Pantoja ha dado un paso más, y en un directo a través de las redes ha manifestado su descontento con la productora del programa porque, según revela, no le permiten ir a visitar a su primo en la isla o acudir al plató a defenderle. "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle, no me dejan ir a ningún sitio", ha dicho el DJ a sus seguidores en su perfil público.

A pesar de que Kiko ha asegurado que no le permiten intervenir de manera oficial, el primo de Manuel Cortés y Alma Bollo ha vuelto a salir en su defensa: "Manuel no es agresivo, para nada. Tenéis que saber una cosa, estáis viendo un programa de televisión que es editado. Durante la semana, estáis viendo una serie de vídeos editados con una musiquita y ellos eligen a quién le va bien y a quién no le va bien. Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy con él al 100%", ha asegurado Kiko Rivera, que se ha mostrado muy crítico con el programa.

El Dj no ha tenido reparos en sacar la cara por su primo y poner de manifiesto cómo es su relación con Asraf Beno, su futuro cuñado. "Asraf es una persona que no me cae bien. Si gana me parece muy bien, que se lo lleve para casa y lo disfrute. A mí, personalmente, no me cae bien", ha recalcado Kiko Rivera, que considera que hay una estrategia detrás de todo lo que está ocurriendo. "Está clarísimo y a mí no me van a engañar y no me voy a callar. Yo sé cómo funciona esto, me he dedicado a la televisión muchos años y he estado en el programa. Sé que han hecho un corrillo para decirles: 'Chicos, aquí no hay audiencia, hay que hacer tele'", ha recalcado el hermano de Isa Pantoja. El Dj ha acusado a Asraf de hacer televisión utilizando su nombre: "Ha empezado a decir las cosas que dice y a meterme a mí por medio. Sabe que, meterme a mí por medio, le hace daño a mi primo Manuel. Yo lo entiendo porque es televisión y en eso consiste. Están limpiando la imagen de Asraf", ha sentenciado.

Asimismo, Kiko ha aprovechado esta intervención para hacer un llamamiento y pedir la expulsión de Asraf Beno y salvar a Manuel Cortés, ya que esta semana ambos están nominados junto a Arelys Ramos, Adara Molinero y Yaiza Martín.